استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الاثنين 17 - 2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية على النحو التالي:
استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الاثنين ، وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.60 للشراء و15.70 للبيع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 17 - 2 - 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق