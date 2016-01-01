أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" فى إقليم شرق المتوسط 8 منهم فى الإمارات، بالإضافة إلى حالة واحدة فى مصر.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الاثنين إن وزارة الصحة الإماراتية أبلغت عن شفاء 3 حالات من بين الـ 8 وتم خروجهم من المستشفى، موضحة أن الحالة المؤكدة فى مصر عديمة الأعراض وتم الكشف عنها من خلال تحري المخالطين لحالة دالة وصلت إلى القاهرة فى رحلة عمل فى الفترة بين 21 يناير الماضى و 4 فبراير الجارى إذ تأكدت إصابة الحالة بالمرض بعد عودتها ، ويتم متابعة المخالطين لها ونتائج فحصهم سلبية حتى الآن ويتم متابعتهم على مدار الساعة لمدة 14 يوما.
وأضافت أنها تنسق مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في كل من الصين ومصر لدعم اجراء الاستقصاء اللازم فى مصر، لافتة إلى أنه يتبع الآن التدبير العلاجي لحالات الإصابة المؤكدة فى كل من مصر والامارات وفقا للبروتوكولات المعيارية.
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التعليقات على الصحة العالمية: 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط
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