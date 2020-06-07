

هوندا honda تعلن تخفيض جديد بقيمة 20 ألف جنيه .. صور هوندا honda تعلن تخفيض جديد بقيمة 20 ألف جنيه .. صور

تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية أصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار هوندا اليوم في مصر بعد تخفيض سعر هوندا سيفيك بقيمة 20.000 جنية .



اسعار سيارات هوندا اليوم في مصر

اسعار هوندا



هوندا سيتي

honda city الجديدة بسعر 369.000 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن honda city 2020

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