

شمال سيناء خالية من العطش..تعرف على مشاريع مياه الشرب بالمحافظة شمال سيناء خالية من العطش..تعرف على مشاريع مياه الشرب بالمحافظة

تعتمد محافظة شمال سيناء، على تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية في قطاع مياه الشرب لضمان وصول المياه للمواطنين طوال الـ 24 ساعة،في مقدمتها محطات التحلية.



وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، أنه تم تنفيذ محطتين بالشيخ زويد " شرق العريش " بطاقة 15 ألف م3 يوميا، ومحطتين غرب العريش بطاقة 10 آلاف م3 ، ومحطة مياه ابو شله ببئر العبد.



وتابع أنه تم تشغيل محطتي لمياه الشرب بالمساعيد لتغذية خزانات المياه لتوزيعها علي احياء العاصمة العريش، كما تم تشغيل محطة المياه ورفع كفاءة خزان المساعيد بطاقة 20 ألف م3،وسيتم افتتاح محطتين اخريتين غرب ميناء العريش البحري واللتان تمثلان إضافة قوية لمنظومة المياه بما يعمل علي حل مشاكل المياه في الأحياء الرئيسية وأبو صقل وضاحية السلام والمناطق المرتفعة بكرم ابو نجيله.

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وأضاف: " تتولى شركة مياه الشرب إنشاء 6 محطات تحلية بمركز الشيخ زويد،4 منها في القرى، ومحطتين في حي السكادرة بساحل بحر الشيخ زويد ، مشيرا الي انه جاري إنشاء 5 محطات تحلية،وفي انتظار تشغيل خط الكهرباء الجديد لتشغيل هذه المحطات،بينما المحطة السادسة تحت الإنشاء.وأوضح محافظ شمال سيناء انه يجرى التجهيز لإنشاء أكبر محطة لتحليه مياه الشرب في الشرق الأوسط،وستقام في منطقة غرب العريش،والتي سيتم إنشاؤها علي مرحلتين الأولي بطاقة 100 ألف م٣ يوميا كمرحلة أولى تزاد إلى 200 ألف م٣يوميا كمرحلة ثانية،وذلك لتغذية مناطق التوسعات المستقبلية في العريش،وقد بلغت نسبة التنفيذ ١٢%.واوضح اللواء شوشة،أنه من بين المشروعات الجاري العمل فيها، محطة تحليه المياه بأبو صقل بالعريش بطاقة 10000 م٣ يوميا ، ومحطة لتحليه المياه في منطقة السكادرة بالشيخ زويد بطاقة إنتاجية 5000 م٣.كما نفذ مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء،3محطات لتحليه مياه الآبار بدائرة المراكز،لمواكبة الزيادة السكانية وتغطيه برامج المياه بالمدينة والقرى التابعة للمركز.وقال المهندس احمد عبد الحليم رئيس المدينة،انه جاري الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه الآبار بمدينة الحسنة، ليصبح إجمالي الإنتاج اليومي (1500) متر م3 يوميا.واشار إلى أنه تم الانتهاء من مراحل بناء محطة تحليه مياه الابار بقرية القسيمة،علي مساحة أوسع، للعمل على رفع معدل الضخ اليومى وصولا لـ 500 م3 لتغطية احتياجات القرية والتجمعات المجاورة،هذا الي جانب دخول محطة مياه الجدى بوسط سيناء الخدمة، وهى أحدث محطة يبدأ تشغيلها بعد افتتاحها لخدمة أهالى قرية الجدي وتعمل المحطة علي بئر يعمل بطاقة إنتاجية ١٠٠ م٣ في اليوم.كما تم الانتهاء من عمليات التوصيل للمياه في الشبكة الجديدة علي مدار الـ 24 ساعة بأحياء كرم أبو نجيله والمساعيد ، الي جانب التوصيل للمنازل وسط العاصمة العريش،وأنه سيتم استكمال الأعمال فى باقي المناطق بالصفا والخزان وشرق الوادي، الريسة وضاحية السلام والعبور وأبو صقل.