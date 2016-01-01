استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاثنين:
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
موقع "see":
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 68500 فى الصين
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التعليقات على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 68 ألف شخص في الصين.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
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