

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 68 ألف شخص في الصين.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 68 ألف شخص في الصين.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاثنين:



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



موقع "see":

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 68500 فى الصين

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