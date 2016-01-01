ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 68 ألف شخص في الصين.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

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صورة الخبر: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 68 ألف شخص في الصين.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 68 ألف شخص في الصين.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاثنين:

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

موقع "see":
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 68500 فى الصين

"اليوم السابع:"
لليوم الثانى..الصحة تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان

"مصراوى":
وزير التعليم يعلق على التطوع بالتدريس

"الدستور":
المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج لمليارى دولار

"الشروق":
أبو الغيط أمام مؤتمر ميونيخ: الفليسطينيون لم يهزموا والعرب لن يتخلوا عنهم
"الوطن":
تفاصيل انطلاق أول قمر تعليمى مصرى محلى 100% ليس الأول من نوعه

المصدر: صدى البلد

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