قنبلة غاز تثير ذعر الأهالي بشارع أحمد ماهر في المنصورة



قنبلة غاز قنبلة غاز

أدى انفجار قنبلة غاز مسيلة للدموع من مخلفات الثورة حاول أحد الأشخاص فتحها إلى إصابة سكان شارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة بالذعر.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة النجدة من أهالي شارع أحمد ماهر بـ المنصورة بسماعهم دوى انفجار من أحد ورش الحدادة.



وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإطفاء والإسعاف وخبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمنى حول المكان، تبين أن أحد الأشخاص ويدعى "عماد ص ز"، مهندس ميكانيكا، عثر على قنبلة غاز مسيلة للدموع من مخلفات الثورة؛ فاعتقد أنها صفيحة وعندما حاول فتحها بورشة حداده انفجرت به، وأدى ذلك إلى إصابته باختناق، وتم إسعافه فى الحال.

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وتم تمشيط المنطقة والتحفظ على القنبلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.