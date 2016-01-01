عاجل.. طاقم نرويجي يدير مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

آخر الأخباراخبار الرياضة › عاجل.. طاقم نرويجي يدير مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

صورة الخبر: مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكمًا رابعًا.

ويتولى مسئولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عاجل.. طاقم نرويجي يدير مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7639

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433781%2F%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2584%2D%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%2585%2D%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AC%25D9%258A%2D%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B1%2D%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B1%2D%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2587%25D9%2584%25D9%258A%2D%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager