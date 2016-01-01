قرار عاجل من رئيس الزمالك بشأن مشجعي الفريق المقبوض عليهم



مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك



حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على متابعة موقف المشجعين الذين تم القبض عليهما أمس على هامش احتفالات الجماهير خلال استقبال فريق الكرة بمطار القاهرة بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف في الدوحة .



وقام رئيس النادي بإيفاد عدد من المحامين لقسم النزهة لمتابعة موقف المشجعين عمرو أحمد عبدالحافظ ومحمود يحيى في القضية رقم 115 بقسم النزهة ومحاولة الحصول على قرار بإخلاء سبيلهما مشددا على أنه لن يترك هذا الملف إلا بعد الاطمئنان على المشجعين .



وكانت الجماهير أمس قد احتشدت بالمئات في مطار القاهرة لاستقبال الفريق الفائز بالسوبر وكان على رأس المستقبلين وزير الرياضة بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي الرابع في تاريخه .

