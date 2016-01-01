الخطيب يعلن عن يوم تاريخي لـ النادي الأهلي.. تفاصيل



الخطيب الخطيب



أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن سعادته بوضع حجر الأساس اليوم لفرع النادي الرابع بالتجمع الخامس.



أضاف الخطيب، خلال كلمته في حفل وضع حجر الأساس وتسليم أرض فرع التجمع الخامس إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في أعمال تشييد وبناء الفرع الرابع للنادي، أنه يرحب بالضيوف اليوم، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجميع الحاضرين.



وأوضح أن حدث اليوم يبقى يومًا تاريخيًّا يمتد إلى السلسلة الذهبية لرحلة مجالس الإدارات المتعاقبة على إدارة النادي الأهلي منذ تأسيسه عام 1907.

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وأشار إلى أن العمل داخل الأهلي يقوم على مبدأ تسليم الراية من مجلس إلى آخر، للبحث عن استمرار النجاحات التي تسير وفقًا لقيم ومبادئ وأسلوب العمل في النادي الأهلي، الذي يعد نموذجًا للجميع على كل المستويات.وقال الكابتن الخطيب إن تدشين مقر النادي بالجزيرة أعقبه تفكير الفريق مرتجي في إنشاء فرع آخر للنادي، وهو فرع مدينة نصر، وقام مجلس الكابتن عبده صالح الوحش بشراء الأرض، وقام مجلس الكابتن صالح سليم بالتنفيذ، ثم جاءت فكرة فرع النادي في الشيخ زايد في مجلس الكابتن صالح سليم، وتم إنجازه في عهد الكابتن حسن حمدي، الذي شهد مجلسه تأسيس أول مبنى اجتماعي في الفرع الثالث.وأوضح أن المجلس السابق برئاسة المهندس محمود طاهر قام بافتتاح المرحلة الأولى من فرع زايد في عهده، ثم قام المجلس السابق بشراء أرض التجمع الخامس.وأكد الكابتن الخطيب أنه عندما تسلم المجلس الحالي المهمة للبدء في تشييد الفرع الرابع وجد بعض الأزمات الخاصة بأرضية التجمع الخامس وقتها، ومن ثم طلبنا من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان آنذاك، ورئيس الوزراء الحالي، استبدال الأرض بأخرى جديدة، من أجل البدء في أعمال تشييد وبناء الفرع الرابع.وذكر أن العمل داخل الأهلي، الذي يعد الأول قاريًّا وعربيًّا من حيث الشعبية والنجوم وعدد البطولات، يسير وفق نظام معهود وموروث تاريخيًّا، يتمثل في تبادل الأجيال الراية في جميع المجالات.وأشار إلى أنه سعيد ببروتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي نثق بشدة في نجاحها في تقديم فرع متميز ومشروع رياضي ضخم، يمتد إلى سلسلة نجاحاتها الإنشائية والهندسية والمعمارية في مختلف أنحاء الجمهورية.ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضوره اليوم، مؤكدًا أنه كان حاضرًا للعديد من الإنجازات الإنشائية والرياضية، التي نجح الأهلي في تحقيقها خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس مدى الجهد المبذول من الجميع للحفاظ على نجاحات وقيم ومبادئ النادي الأهلي.وأضاف أن الأهلي اتجه أيضًا لتدشين فرع له في الصعيد بمدينة الأقصر، من أجل توسيع قاعدة الانتشار، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المشروعات التي تتناسب مع اسم وشعبية النادي الأهلي.واختتم الخطيب كلمته بتوجيه الدعوة إلى الجميع للعمل دائمًا وفق أسس وقيم ومبادئ وأخلاقيات النادي الأهلي، والتمسك بالمعايير والسلوكيات التي نشأنا عليها داخل الأهلي، للحفاظ على سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تتحقق على كل المستويات.