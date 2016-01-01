توقف عن فعلها فورًا .. 7 عادات خاطئة فى الاستحمام تتلف الشعر

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عادات خاطئة فى الاستحمام تتلف الشعر


الحصول على شعر قوي وناعم أمر تحلم به العديد من الفتيات، وعلى الرغم من اتباع روتين عناية بـ الشعر، إلا أنه يمكن لبعض العادات الخاطئة ان تتسبب في تلف الشعر وضعفه.

وكشف موقع " health line " عن بعض العادات الخاطئة اثناء الاستحمام التي تتسبب في تلف الشعر، وتشمل:

- حاول ألا تفرك الشامبو في رغوة الصابون، هذا يمكن أن يترك شعرك مجعد ويؤدي إلى الكسر، ما عليك سوى تدليك الشامبو في فروة رأسك بدلًا من ذلك، والسماح له بالعمل من تلقاء نفسه.

- لا تضعي بلسم على فروة رأسك ، خاصةً إذا كانت دهنية.

- تجنب استخدام المنتجات غير المصممة للشعر المعالج بالألوان ، إذا كان لديك شعر مصبوغ حاليًا.
- لا تتجاهل غسل الشعر عندما يكون شعرك زيتيًا، هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم في شعرك ، ويؤدي لتساقط الشعر.

- تجنب استخدام الماء الساخن، سيؤدي ذلك إلى ترك شعرك جافًا وجعدًا ومتضررًا.

- حاول ألا تجفف شعرك عندما يكون رطبًا، سيؤدي ذلك إلى نفس مشكلات استخدام الماء الساخن.
- لا تفرك المنشفة على شعرك بعد غسله، بدلًا من ذلك قم بلطف المنشفة بلطف على شعرك بدلًا من ذلك.

المصدر: موقع " health line "

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