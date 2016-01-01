الحصول على شعر قوي وناعم أمر تحلم به العديد من الفتيات، وعلى الرغم من اتباع روتين عناية بـ الشعر، إلا أنه يمكن لبعض العادات الخاطئة ان تتسبب في تلف الشعر وضعفه.
وكشف موقع " health line " عن بعض العادات الخاطئة اثناء الاستحمام التي تتسبب في تلف الشعر، وتشمل:
- حاول ألا تفرك الشامبو في رغوة الصابون، هذا يمكن أن يترك شعرك مجعد ويؤدي إلى الكسر، ما عليك سوى تدليك الشامبو في فروة رأسك بدلًا من ذلك، والسماح له بالعمل من تلقاء نفسه.
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التعليقات على توقف عن فعلها فورًا .. 7 عادات خاطئة فى الاستحمام تتلف الشعر
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