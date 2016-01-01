هنتعشى إيه النهاردة.. بانية ومكرونة فرنسية والحلو كب كيك بالشيكولاتة

بانية
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
طريقة عمل البانيه لسالى فؤاد .
مقادير بانية
5 شرائح فيليه دجاج
ربع كوب لبن رايب
ملعقة صغيرة توابل
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة بودرة بصل
ملح
فلفل أسود
بيض
دقيق
بقسماط
بابريكا
زيت
كاتشب
باربيكيو صوص
خس
طريقة عمل البانية:
* اخلطي اللبن الرايب مع التوابل والمستردة وبودرة البصل والملح والفلفل وتبلي الدجاج بهذا الخليط
* اخلطي البقسماط والملح وفلفل وبابريكا في وعاء ثم اخلطي البيض مع الفلفل الأسود في وعاء ثانى ثم ضعي الدقيق في وعاء آخر
* ضعي البانيه في البيض ثم في الدقيق ثم في البقسماط وادخليها الفرن على ورق زبدة
* قدميها ساخنة فوق الخس مع الكاتشب والمستردة والباربيكيو صوص
طريقة عمل سلطة مكرونة فرنسية للشيف شربيني
مقادير سلطة مكرونة فرنسية
ذرة صفراء
خس
طماطم
جبنة شيدر
خيار
مكرونة
زيتون شرائح
مايونيز
زيت زيتون
ليمون
خل
طريقة عمل سلطة مكرونة فرنسية
* اخلطي الزيت مع الخل مع ليمونة و ملح و فلفل و مايونيز
* قطعي الخضروات مكعبات
* ضيفي اليها الزيتون و الذرة الصفراء و المكرونة المسلوقة و الصوص و قلبيه جيدا
* افردي اوراق الخس في طبق التقديم وضعي عليها السلطة
* ابشري عليها الجبنة و قدميه بالهنا.
طريقة عمل كب كيك بالشيكولاتة للشيف نجلاء الشرشابى.
مقادير كب كيك بالشيكولاتة
2 كوب دقيق
2 بيض
نصف كوب زبدة
نصف كوب لبن
نصف كوب سكر بودرة
بيكنج بودر
فانيليا
صوص الشيكولاتة
نصف كوب كاكاو
ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة
2 ملعقة كبيرة لبن
طريقة عمل كب كيك بالشيكولاتة
* قومي بخلط مقادير الكب كيك بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى تمام أمتزاج المقادير تماما
* ضعي الخليط في ورق الكب كيك في قوالب الكب كيك تدخل الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 20 دقيقه
طريقة إعداد صوص الشيكولاتة
* ضعي الكاكاو مع الزبدة و السكر واللبن ويقلب على البارد ثم يرفع على النار حتى الغليان
* ضعي الكب كيك الجاهز فى صينية بعد أن يبرد ثم صبى مزيج الشيكولاتة فوقها وتقدم فور تجهيزها
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