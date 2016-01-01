هنتعشى إيه النهاردة.. بانية ومكرونة فرنسية والحلو كب كيك بالشيكولاتة



بانية بانية



تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



طريقة عمل البانيه لسالى فؤاد .

مقادير بانية

5 شرائح فيليه دجاج

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ربع كوب لبن رايبملعقة صغيرة توابلملعقة كبيرة مستردةملعقة كبيرة بودرة بصلملحفلفل أسودبيضدقيقبقسماطبابريكازيتكاتشبباربيكيو صوصخسطريقة عمل البانية:* اخلطي اللبن الرايب مع التوابل والمستردة وبودرة البصل والملح والفلفل وتبلي الدجاج بهذا الخليط* اخلطي البقسماط والملح وفلفل وبابريكا في وعاء ثم اخلطي البيض مع الفلفل الأسود في وعاء ثانى ثم ضعي الدقيق في وعاء آخر* ضعي البانيه في البيض ثم في الدقيق ثم في البقسماط وادخليها الفرن على ورق زبدة* قدميها ساخنة فوق الخس مع الكاتشب والمستردة والباربيكيو صوصطريقة عمل سلطة مكرونة فرنسية للشيف شربينيمقادير سلطة مكرونة فرنسيةذرة صفراءخسطماطمجبنة شيدرخيارمكرونةزيتون شرائحمايونيززيت زيتونليمونخلطريقة عمل سلطة مكرونة فرنسية* اخلطي الزيت مع الخل مع ليمونة و ملح و فلفل و مايونيز* قطعي الخضروات مكعبات* ضيفي اليها الزيتون و الذرة الصفراء و المكرونة المسلوقة و الصوص و قلبيه جيدا* افردي اوراق الخس في طبق التقديم وضعي عليها السلطة* ابشري عليها الجبنة و قدميه بالهنا.طريقة عمل كب كيك بالشيكولاتة للشيف نجلاء الشرشابى.مقادير كب كيك بالشيكولاتة2 كوب دقيق2 بيضنصف كوب زبدةنصف كوب لبننصف كوب سكر بودرةبيكنج بودرفانيلياصوص الشيكولاتةنصف كوب كاكاوملعقة كبيرة زبدة2 ملعقة كبيرة سكر بودرة2 ملعقة كبيرة لبنطريقة عمل كب كيك بالشيكولاتة* قومي بخلط مقادير الكب كيك بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى تمام أمتزاج المقادير تماما* ضعي الخليط في ورق الكب كيك في قوالب الكب كيك تدخل الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 20 دقيقهطريقة إعداد صوص الشيكولاتة* ضعي الكاكاو مع الزبدة و السكر واللبن ويقلب على البارد ثم يرفع على النار حتى الغليان* ضعي الكب كيك الجاهز فى صينية بعد أن يبرد ثم صبى مزيج الشيكولاتة فوقها وتقدم فور تجهيزها