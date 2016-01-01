

نصائح لتصميم المطبخ بطريقة راقية نصائح لتصميم المطبخ بطريقة راقية

تصميم المطبخ هو أكثر من مجرد معرفة خيارات التخزين الخاصة بك ، فهناك الكثير من الأفكار التي تم تجديدها بذكاء.



إذا كان تجديد مطبخك في ذهنك لأطول وقت ، فأنت في المكان المناسب. تصميم المطبخ هو أكثر من مجرد معرفة خيارات التخزين الخاصة بك. هناك الكثير من الأفكار التي تم تجديدها بذكاء. إذا كان مطبخك يبدو قديمًا ، فقم بإلقاء نظرة أدناه على كيفية تصميم مطبخك بذكاء قبل الانتقال إلى أي جدران. اعطها تجميل الوجه الذي تحتاجه دون إنفاق الكثير من المال.



لا يوجد شيء مثل المطابخ المحايدة. أنها تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم للأناقة والجمال جهد. كما أنها تخدم وظائف أخرى مثل إضفاء مزيد من الضوء الطبيعي وإضفاء الشعور بالصفاء والدقة على مساحة الطهي.

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يقول Pankaj Poddar ، المؤسس المشارك Hipcouch ، وهي شركة تصميم داخلي، "أنت وعائلتك تقضين الكثير من الوقت في مطبخك. رغم أن هناك العديد من الفوائد ، إلا أن المطبخ ذو الألوان المحايدة يمكن أن يكون مملًا، مع قليل من تعديلات التصميم وبعض الأفكار الذكية ، يمكنك تحويل مطبخك المحايد إلى مساحة مثيرة ومبهجة. "قم بطلاء مقبض الخزانات أو مقبض صنبور الحوضإن إضافة بعض الألوان إلى مطبخك الأبيض المعتاد أمر لا يصدق ، لكن هذا لا يعني أن عليك إعادة طلاء المساحة بأكملها. كل ما تحتاجه هو القليل من الألوان ، وستكون قادرًا على التخلص من البلادة مع إبقائها راقية إلى الحد الأدنى. حتى خلط المحايدين أو إضافة القليل من درجات اللون الرمادي إلى مطبخك الأبيض يمكن أن يحدث فرقًا. هناك طرق مختلفة ولكنها مثيرة للاهتمام لإضافة لون مثل:إعادة رسم التفاصيل الصغيرة. قم بطلاء مقبض الخزانات أو مقبض صنبور الحوضالحصول على اثنين من الكراسي الملونة الزاهية أو إعادة رسم واحد القائمة.خزائن التلوين هي أيضا فكرة جيدة. الاتجاه الحالي هو وجود خزانات بألوان مختلفة أو خلط انتقائي.ليس هناك كتاب قواعد يحتاج المرء إلى اتباعه أثناء إضافة الألوان. يمكنك استخدام اللون الذي يثيرك ، مثل لونك المفضل أو لون له تأثير مهدئ مثل النعناع الأخضر أو ​​اللافندر. على الرغم من أنك لست ملتزمًا بنفس لوحة الألوان مثل بقية المنزل ، تأكد من استمرارية اللون فيما يتعلق باختيار الألوان.تحتوي المطابخ المحايدة على مكان خاص بها ولكن لا يوجد شيء مثل إضافة لون من الألوان، قد تؤدي إضافة بلاط لافت للنظر ، سواء كان على الأرضيات أو الجدران أو البسبلاش ، إلى إضفاء الحيوية على مطبخك. استخدم البلاط المزخرف لأنهم لا يضيفون اللون فحسب ، بل يضفون أيضًا شخصية على مطبخك ، بل يحددون اختياراتك وتعكس حالتك المزاجية.يعد النوع المناسب من الإضاءة أمرًا ضروريًا لمطبخك لأنك بحاجة إلى أضواء جيدة لتتمكن من الطهي في الليل. في الوقت نفسه ، لا تحتاج الأضواء الوظيفية إلى أن تكون رديئة. كن مبدعًا وعزز أسلوب مطبخك مع بعض الأضواء المبهرة.يمكن للإضاءة المميزة أو التركيبات الصغيرة التي تأتي في تصميمات وأشكال لطيفة أن تضخ مطبخك المحايد عدة أضعاف.يمكنك أيضًا التفكير في الحصول على قطع تنسيق تنسجم مع نورك. على سبيل المثال ، يمكن تنسيق الثريا الذهبية مع براز بار أنيق بأرجل ذهبية.هناك أيضًا مجموعة كبيرة من الخيارات للاختيار من بينها الإضاءة الخشبية أو الأنوار المعلقة أو الشمعدانات أو إضاءة الحبال أو الثريات أو حتى الأضواء الخافتة.