جديدة وسهلة.. طريقة عمل السبانخ بالبشاميل



السبانخ بالبشاميل السبانخ بالبشاميل

تعد السبانخ هي إحدى الأكلات الشتوية التي يعشقها الكثير ولها فوائد عديدة ولذلك نقدم لكي طريقة عمل السبانخ بالبشاميل



مقادير السبانخ:



* كيلو سبانخ

* ملعقتان كبيرتان دقيق ابيض

* بيضتان

* ملعقة صغيرة فلفل أسود

* ملعقة صغيرة ملح

* ست شرائح جبن جرويير

* ست شرائح جبن تركى مدخن

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مقادير البشاميل:* أربع أكواب لبن* نصف كوب دقيق أبيض* ملعقتان كبيرتان زبدة أو سمنة* نصف ملعقة صغيرة ملح* نصف ملعقة صغيرة فلفل أسودطريقة تحضير السبانخ:- فى البداية تشطف السبانخ جيدا ثم تقطع وبعدها توضع فى اناء عميق مع الماء على النار لكى يتم سلقها .- بعد ذلك يرفع الإناء من على النار وتصفى السبانخ جيدا ثم توضع فى الخلاط الكهربائى مع البيض والملح الفلفل الأسود لفرم السبانخ وخلطها بباقى المكونات .- تحضر صينية مستطيلة متوسطة الحجم وبها ورق زبدة ثم تفرد عليها السبانخ وتدخل الصينية فى الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون لمدة من عشر دقائق حتى خمسة عشر دقيقة حتى تصبح السبانخ جافة تماما من اى سوائل .- تخرج صينية السبانخ من الفرن ثم تترك لتهدأ تماما وبعدها تقلب السبانخ على الوجه الآخر.- تحضر البشاميل من خلال تحضير إناء عميق ووضعه على نار متوسطة ثم اضافة السمن حتى تذوب وبعدها يضاف الدقيق ويقلب جيدا مع السمن وبعد ذلك يضاف اللبن بالتدريج حتى يصبح قوام البشاميل سميك قليلا ويرش على البشاميل الملح والفلفل الاسود ويرفع البشاميل من على النار ويترك ليهدأ قليلا .- ثم يفرد على السبانخ شرائح جبن الجرويير وجبن الرومى المدخن وبعدها يضاف البشاميل عليهم ثم تلف السبانخ على شكل اسطوانى وتغلف السبانخ بورق الزبدة ،ثم توضع السبانخ فى الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك كل المكونات مع بعضها وتقدم السبانخ باردة.