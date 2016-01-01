تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية، للفريق أحمد عبدالرحمن نصر، قائد القوات الجوية الأسبق، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.
وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الفريق أحمد نصر على النحو التالي:
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التعليقات على بعد حضور السيسي جنازته.. من هو الفريق أحمد نصر؟
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