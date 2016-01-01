بعد حضور السيسي جنازته.. من هو الفريق أحمد نصر؟

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صورة الخبر: الفريق أحمد نصر
الفريق أحمد نصر



تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية، للفريق أحمد عبدالرحمن نصر، قائد القوات الجوية الأسبق، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الفريق أحمد نصر على النحو التالي:

- يُعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة.

- تخرج في الكلية الجوية عام 1956، وشغل عدة مناصب من بينها قائدٌ لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973.

- تدرج في المناصب القيادية حتى عين قائدًا للقوات الجوية في الفترة من عام 1990 وحتى عام 1996.

- اشترك في جميع حروب مصر منذ حرب 1956، وحتى نصر أكتوبر 1973.
- حصل على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية تقديرًا لدوره وأعماله البطولية الخالدة.

المصدر: مصراوي

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