مصر لا تنسى أبناءها.. جهود الدولة بمعسكر الحجر الصحى للعائدين من ووهان الصينية



معسكر الحجر الصحى للعائدين من ووهان الصينية معسكر الحجر الصحى للعائدين من ووهان الصينية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فض معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الإثنين في حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولي تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية مؤكدة أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوى محتملة.



وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر والتأكد الكامل من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس الكورونا خاصة مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوم مشيرة إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر عددهم 617 شخصا مشيرة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.



وكان على متن الأتوبيسات التي نقلت العائدين من ووهان من مطار العلمين إلى الحجر الصحي 302 راكب، يشملون 200 راكب، ما بين 7 سيدات حوامل و11 طفلا و13 فردا يمثلون طاقم الطائرة و5 أطباء وممرضتين، لافتة إلى أن الوضع لم يعد خطيرا وجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مؤمنه من خلال رجال الحجر الصحي، حيث يتم توقيع الكشف الطبي بشكل مستدام لجميع الركاب خاصة القادمين من الصين، وتابع: شركات الطيران تبلغ عن أي ركاب قادمين من الصين أو دخلوا دول بها إصابات.