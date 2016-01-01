تحذير من وزارة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

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فيروس كورونا

ناشد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، جموع المواطنين باتباع النصائح التي تقوم بنشرها وزارة الصحة والسكان مع منظمة الصحة العالمية، قائلًا: «في نصائح كتير بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كلها معلومات غير صحيحة ومغلوطة».

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «دي إم سي» الأحد، أن منظمة الصحة العالمية نشرت إجراءات عدة يجب اتباعها، منها أنه لابد من الاهتمام بنظافة الأيدي، وشرب الماء، وعدم تجاهل أي مشاكل صحية بالجسم، خاصةً الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه لابد من تجنب ارتداء الكمامات لوقت طويل، إضافةً إلى التعرض للهواء النقي، موضحًا أن فيروس كورونا كان له تبعاته، أبرزها قيام المصانع باستغلال زيادة الطلب على شراء الكمامات ورفع سعرها.

المصدر: almasryalyoum

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