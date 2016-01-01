طرحت شركة نيكون كاميراتها D6 الجديدة، التي تضع من خلالها معايير جديدة لأداء التركيز التلقائي وتهدف إلى تلبية متطلبات المصورين المحترفين.
وأشارت الشركة اليابانية إلى أن نظام الكاميرا الجديدة يعمل بنحو 105 نقاط تركيز مع الاعتماد على خاصية "نطاق اكتشاف التركيز الموسع"، التي تعمل على عرض موضوع التصوير بشكل صحيح، حتى إذا تحرك من نطاق نقطة التركيز.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا نيكون D6 الجديدة على مستشعر الإطار الكامل CMOS بدقة 20.8 ميجابيكسل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على طرح كاميرا جديدة تلتقط 14 صورة فى الثانية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق