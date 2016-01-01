أكدت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد".
وأضافت الجامعة فى بيانها أنه بسؤال عضو هيئة التدريس تبين أن الفيديو لا يمت للجامعة بصلة وتم تصويره خارج الجامعة منذ أكثر من عامين بأحد القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم "علوم الكنز المفقود" قبل التحاقهم بالجامعة واستضافة ومشاركة عدد من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية لإظهار الجوانب المضيئة وتحفيزهم للالتحاق بكلية العلوم.
وأشارت إلى أن عضو هيئة التدريس نفذ ما ورد بالفيديو لإظهار البساطة فى التعامل مع الطلاب من وجهة نظره وقام بإعادة نشره على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على أول قرار من جامعة المنصورة ضد أستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب.. شاهد التفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق