أول قرار من جامعة المنصورة ضد أستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب.. شاهد التفاصيل



أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه



أكدت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد".



وأضافت الجامعة فى بيانها أنه بسؤال عضو هيئة التدريس تبين أن الفيديو لا يمت للجامعة بصلة وتم تصويره خارج الجامعة منذ أكثر من عامين بأحد القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم "علوم الكنز المفقود" قبل التحاقهم بالجامعة واستضافة ومشاركة عدد من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية لإظهار الجوانب المضيئة وتحفيزهم للالتحاق بكلية العلوم.



وأشارت إلى أن عضو هيئة التدريس نفذ ما ورد بالفيديو لإظهار البساطة فى التعامل مع الطلاب من وجهة نظره وقام بإعادة نشره على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وتؤكد إدارة الجامعة أنه بناء على ما تم نشره تمت إحالة الواقعة للتحقيق.