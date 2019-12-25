اليوم.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ 14.5 مليار جنيه

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اليوم.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ 14.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضًا.

المصدر: الدستور

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