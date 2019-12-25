سجل سعر الريال السعودي، خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، استقرارا ملحوظًا، حيث سجل بالبنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
وسجل السعر بالبنك الأهلي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك مصر 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
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التعليقات على استقرار سعر صرف الريال السعودي
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