معرض ملابس للطلاب بأسعار مخفضة في جامعة القاهرة .. اليوم

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صورة الخبر: جامعة القاهرة
جامعة القاهرة


تنظم جامعة القاهرة، اليوم الأحد، معرض ملابس للطلاب بأسعار مخفضة، بمقر قاعات الامتحانات بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبالتعاون مع نادي روتاري 6 أكتوبر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تقيم عدة معارض للملابس بأسعار مخفضة للطلاب، في إطار حرص الجامعة على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير بعض الملابس التي يحتاج إليها الطلاب بأسعار مخفضة.

وأضاف "الخشت"، أن جامعة القاهرة تشهد خلال الفصل الدراسي الثاني أكثر من معرض ملابس بأسعار مخفضة للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح الخميس الماضي، معرض ملابس مخفضة بمدينة الطالبات بالجيزة، بحضور الدكتورة أمنية الفقي مستشارة رئيس الجامعة لمدن الطالبات.

المصدر: elbalad

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