

إضراب عمال كيا وسيارات هيونداي الصغيرة يقلصان صادرات كوريا الجنوبية إضراب عمال كيا وسيارات هيونداي الصغيرة يقلصان صادرات كوريا الجنوبية

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بأن الصادرات الكورية من السيارات في يناير الماضي بلغت 151 ألف سيارة بانخفاض بنسبة 28.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وبحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، فإن انحسار الصادرات مستمر للشهر السادس على التوالي، ذلك بسبب إضراب عمالي بشركة كيا موتورز الأمر الذي أجبر الإدارة على تقليل الطاقة الإنتاجية وساعات العمل.



وبلغت قيمة تراجع إجمالي الصادرات بقطاع السيارات لدول العالم 2.85 مليار دولار أمريكي بانخفاض يقدر بـ22.2% على أساس سنوي.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه الشركة الكورية تحديًا جديدًا في أعقاب انتشار فيروس "كورونا" المتحور بالصين وتوقف إمدادات مكونات التصنيع ببعض مصانع كيا في كوريا الجنوبية، ما أجبر الإدارة على وقف بعض خطوط الإنتاج.في سياق متصل تراجعت صادرات هيونداي موتور الكورية بنسبة 8.8% على أساس سنوي في يناير الماضي تأثرًا بضعف الطلب على سياراتها الصغيرة، ذلك بالرغم من زيادة مبيعاتها من سيارات الدفع الرباعي بسبة 8.3%.وبالمثلهبطت صادرات شركة سانج يونج موتور بنسبة 4.8% بسبب الطلب الضعيف من الأسواق الناشئة، بما في ذلك أفريقيا، في حين انخفضت صادرات شركة جي إم كوريا إلى النصف بسبب انخفاض الطلب من أوروبا.