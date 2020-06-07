أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بأن الصادرات الكورية من السيارات في يناير الماضي بلغت 151 ألف سيارة بانخفاض بنسبة 28.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، فإن انحسار الصادرات مستمر للشهر السادس على التوالي، ذلك بسبب إضراب عمالي بشركة كيا موتورز الأمر الذي أجبر الإدارة على تقليل الطاقة الإنتاجية وساعات العمل.
وبلغت قيمة تراجع إجمالي الصادرات بقطاع السيارات لدول العالم 2.85 مليار دولار أمريكي بانخفاض يقدر بـ22.2% على أساس سنوي.
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التعليقات على إضراب عمال كيا وسيارات هيونداي الصغيرة يقلصان صادرات كوريا الجنوبية
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