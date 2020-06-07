أعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر أوتوموبيلز اعتزامها وقف العمل في مصنع تجميع سيارتها بدولة صربيا بسبب توقف إمدادات مكونات السيارات القادمة من الصين، نتيجة استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) في الصين والذي أدى إلى وقف الإنتاج في العديد من المصانع المختلفة بالصين.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، إلى أن هذا التوقف سيكون أول وقف لمصنع سيارات في أوروبا بسبب مشكلات متعلقة بالفيروس الذي أدى إلى أكثر من 1380 حالة وفاة وأكثر من 63 ألف مريض.
وكان عدد كبير من شركات صناعة السيارات العالمية قد أوقفت تشغيل مصانعها في الصين بسبب الأزمة.
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التعليقات على "كورونا يصيب قلب أوروبا".. فيات تعتزم وقف الإنتاج بمصنعها في صربيا
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