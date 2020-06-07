

"كورونا يصيب قلب أوروبا".. فيات تعتزم وقف الإنتاج بمصنعها في صربيا "كورونا يصيب قلب أوروبا".. فيات تعتزم وقف الإنتاج بمصنعها في صربيا

أعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر أوتوموبيلز اعتزامها وقف العمل في مصنع تجميع سيارتها بدولة صربيا بسبب توقف إمدادات مكونات السيارات القادمة من الصين، نتيجة استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) في الصين والذي أدى إلى وقف الإنتاج في العديد من المصانع المختلفة بالصين.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، إلى أن هذا التوقف سيكون أول وقف لمصنع سيارات في أوروبا بسبب مشكلات متعلقة بالفيروس الذي أدى إلى أكثر من 1380 حالة وفاة وأكثر من 63 ألف مريض.



وكان عدد كبير من شركات صناعة السيارات العالمية قد أوقفت تشغيل مصانعها في الصين بسبب الأزمة.

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وقال متحدث باسم فيات كرايسلر إن الشركة ستعيد ترتيب جدول العمل في مصنعها في صربيا، مضيفا أن الشركة تحاول توفير مصادر بديلة للمكونات المستوردة من الصين حتى تتمكن من استئناف تشغيل المصنع في وقت لاحق من الشهر الحالي.كانت مصادر مطلعة قد قالت في وقت سابق إن مصنع صربيا ينتج السيارة فيات 500 إل. وقد توقف الإنتاج في المصنع بسبب عدم توافر مخزون من أنظمة الصوت والمكونات الإلكترونية الأخرى التي يتم استيرادها من الصين.وقد وصل إنتاج المصنع في العام الماضي إلى حوالي 40 ألف سيارة وهو ما يعادل حوالي ربع إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع بحسب تقارير إعلامية صربية.