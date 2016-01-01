

منها ارتداء الأحذية المتهالكة.. 20 عادة خطيرة نمارسها يوميًا منها ارتداء الأحذية المتهالكة.. 20 عادة خطيرة نمارسها يوميًا

يمارس الكثير من الأشخاص بعض العادات الخاطئة دون دراية بخطورتها على صحة الجسم وتهدد تلك العادات بالإصابة ببعض الأمراض، فكيف يمكن الوقاية منها؟



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي قائمة بأبرز العادات الخاطئة التي تضر بالصحة، وكيفية الوقاية من مخاطرها، بحسب موقع "Health".



1-استخدام الأواني البلاستيكية

تحتوي الأوعية البلاستيكية على مركب كيميائي يسمى "BPA"، الذي يختلط بالأطعمة بفعل درجات الحرارة المرتفعة التي تؤدي إلى تحلله، مما يهدد الجسم ببعض المخاطر الصحية، نتيجة تأثيره على الهرمونات والجينات، فيتسبب في إضعاف الجهاز المناعي، وإتلاف خلايا لدماغ.

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2-تناول المحليات الصناعيةعلى الرغم من احتواء المحليات الصناعية على كم قليل من السعرات الحرارية، وهو الأمر الرئيسي لاستبدال الكثير من الأشخاص السكر الطبيعي بها، إلا أنها تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والشعور بالدوار، والرغبة في القيء، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالسكتات الدماغية.3-ارتداء الأحذية المتهالكةتهالك نعال الأحذية القدية يفقدها القدرة على امتصاص تأثير ضغط القدم على الأرض، مما يعرض الساقين لضغط كبير، قد يؤدي لإصابة العضلات، والعظام، والأوتار، وتلف الأنسجة.لذا ينصح بضرورة استبدال الأحذية كل ستة أشهر، أو حين تهالكها لتقليل خطر التعرض للإصابات.4-استخدام فرشاة الأسنانالاستخدام المتكرر لفرشاة الأسنان لفترات طويلة دون تغييرها، يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، نتيجة تراكم البكتيريا الدقيقة عليها، لذا ينصح بضرورة تغييرها كل ثلاثة أشهر لتفادي الأضرار التي قد تسببها.5-ترتيب المنزلأثبتت الدراسات أن الجلوس داخل الغرف المنظمة، من شأنه تحفيز قدرة الدماغ على الانتباه والتركيز، والشعور بالحيوية والنشاط، والتشجيع على إنجاز المهام، والعكس صحيح.6-العدسات اللاصقةتعتبر العدسات اللاصقة عرضة للجراثيم والأتربة نتيجة تعرضها للهواء الطلق، لذا يجب الحرص على تنظيفها جيدًا قبل ارتدائها، مع مراعاة تغييرها كل ثلاثة أشهر على الأقل.7-الملابس القديمةيميل العديد من الأشخاص الذين فقدوا أوزانهم إلى الاحتفاظ بملابسهم القديمة دون أسباب، وتؤدي الرؤية المتكررة لتلك الملابس إلى إثارة القلق والتوتر، لذا من الأفضل التبرع بها، والتمتع بالحياة الجديدة.8-الأطعمة المطهية من قبلتناول الأطعمة المطهية من قبل دون حفظها في الثلاجة، يهدد الجسم بالإصابة ببعض الأمراض كالتهاب السحايا، وإجهاض الحوامل، بسبب نمو بعض الأنواع من البكتيريا الضارة التي تسبب الإصابة بالتسمم الغذائي.9-مستحضرات التجميلوضع مستحضرات التجميل السائلة على رموش العينين، يجعلها أكثر عرضة لانتقال الجراثيم، والإصابة بالأمراض، مما يفقدها القدرة على تأدية وظيفتها الرئيسية في حماية العينين.10-التوابلإضافة التوابل المخزنة لفترات طويلة إلى الوجبات يزيد فرص إصابة الأشخاص بمشكلات الجهاز الهضمي، كما أنها لن تضيف النكهات المطلوبة للأطعمة، بسبب فقدانها لمذاقها.11-الكريمات الواقية من الشمسعلى الرغم من أن تلك المنتجات تحمي الجلد من حروق أشعة الشمس، إلا أنها تزيد فرص تعرضه للإصابة بحب الشباب، والتورم، والطفح الجلدي، وظهور البثور.12-أصابع تلميع الشفاهبمجرد فتح تلك الأصابع وتعريضها للهواء، تكون جاذبة للبكتيريا والميكروبات، وعند استخدامها على الشفاه قد تؤدي لظهور البثور، لذا يجب الحرص على تغييرها كل ستة أشهر.13-أجهزة تنقية الهواءتعمل تلك الأجهزة على تنقية الهواء المحيط من الجراثيم، والأتربة، مما يقلل فرص إصابة الجهاز التنفسي بالأمراض الناتجة عن استنشاق الغبار والأتربة.14-اسفنجة غسل الصحونأثبتت الدراسات أن تلك الاسفنجة تحوي بداخلها عشرات الأنواع من البكتيريا، التي تسبب العدوى، وتعمل على إضعاف الجهاز المناعي، لذا ينصح بضرورة تغييرها بشكل دوري.15-حمالات الصدرارتداء حمالات الصدر الضيقة يسبب الإصابة بآلام الظهر، والثدي، وترهل الجلد في تلك المنطقة، كما أنه يسبب الإصابة بانسداد الغدد الليمفاوية.16-ألواح التقطيعتقطيع الفواكه والخضروات على الألواح البلاستيكية يساهم في نقل البكتيريا والميكروبات المتراكمة في ثنايا هذه الألواح بفعل السكين إلى الجسم، لذا ينصح باستبدال تلك الألواح بأخرى خشبية.17-الموبايلاستخدام الموبايل لفترات طويلة يزيد فرص إصابة الجسم بآلام الرقبة، وتشنج أصابع اليد، وزيادة التوتر والقلق، والأرق، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالسرطان نتيجة التعرض للإشعاع الصادر عن تلك الأجهزة.18-الجلوس لفترات طويلةيؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى التأثير السلبي على نظام التمثيل الغذائي، مما يعرض الجسم للإصابة بالسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب نسب السكر، كما يؤثر على الحالة النفسية، والمزاجية.19-الصابون السائلمادة التريكلوسان الكيميائية التي تحويها أنواع مختلفة من الصابون السائل لها تأثير سلبي كبير على صحة الأشخاص، حيث تعمل على إحداث خلل بالتنظيم الهرموني للجسم، وإضعاف الجهاز المناعي، وإنشاء جراثيم تمنع استجابة الجسم للمضادات الحيوية، مما يجعله بيئة خصبة للإصابة بالأمراض المختلفة.20-قلة النوممواضيع ذات صلةهذا ما يحدث عند «شد السيفون» دون غلق غطاء المرحاضهذا ما يحدث عند «شد السيفون» دون غلق غطاء المرحاضعدم حصول الجسم على الساعات الكافية من النوم يوميًا يؤثر بشكل كبير على صحة الدماغ، ويتسبب في ضعف الذاكرة، لأن في فترة النوم يستريح البدن وتتجدد الخلايا التي تؤثر على جميع الوظائف الحيوية للجسم وعندما لا يحصل الجسم على الساعات اللازمة له يتعزر وصول المغذيات الموجودة بالجسم للدماغ بسبب كساد في حركة الأوكسجين والدماء .