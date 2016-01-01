

يضبط ضغط الدم.. فوائد لا تتوقعها للصوديوم يضبط ضغط الدم.. فوائد لا تتوقعها للصوديوم

يعتبر الصوديوم من العناصر الغذائية المهمة في أي نظام غذائي متوازن، ويؤدي الإفراط في تناوله إلى مشكلات صحية تصل إلى حد الإصابة بسرطان المعدة، كذلك فإن نقصه في الجسم يسبب مضاعفات غير مرغوب فيها.



ويُراعى الحصول على الجرعة اليومية المناسبة من الصوديوم للاستفادة من فوائده الصحية، وفقًا لما جاء بموقع "Organic facts".



الجرعة اليومية للصوديوم

يُوصى بتناول 2400 ملليجرام يوميًا من الصوديوم، وفي حال عدم حصول الجسم على ما يكفي من هذا العنصر الغذائي، تظهر بعض الأعراض، كذلك فإن زيادته في الجسم بشكل مفرط للغاية يسبب تورم الأنسجة والأعصاب وارتفاع ضغط الدم.

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أعراض نقص الصوديوم في الجسم-الإسهال.-الغثيان.-الصداع.-الضعف والإجهاد.-فقدان الوزن.-انخفاض ضغط الدم.-الدوخة.فوائد الصوديوم-ضبط معدلات السوائل في الجسميعتبر الصوديوم واحدًا من المعادن التي تعمل على ضبط معدلات السوائل في الجسم، أي أن هناك ارتباط كبير بين توازن المياه والصوديوم، حيث يعد الصوديوم بمثابة قناة لضخ المياه في الخلايا.-الوقاية من ضربة الشمستحدث ضربة الشمس نتيجة فشل القلب في تنظيم العملية الحيوية بالجسم نتيجة التعرض لدرجة حرارة عالية للغاية، في حين يساعد تناول كوب من الماء بالملح على الوقاية من ضربات الشمس، فيلعب الصوديوم دورًا في تعويض الإلكتروليت المهمة المفقودة في هذا الوقت.-تحسين وظيفة المخيعد المخ شديد الحساسية لأي تغيير في معدلات الصوديوم بالجسم، ومن ثم فإن نقصه يسبب التشوش وعدم الانتباه، ويؤدي تناول كمية مناسبة منه إلى تحسين وظائف المخ وتطوره وقدرته على العمل بشكل سليم.-تخفيف تشنج العضلاتتزيد فرص الإصابة بالجفاف خلال أشهر الصيف الحار، وبالتالي يجب الحصول على العصائر والمشروبات الغنية بالصوديوم لتخزين عدد وفير من الإلكتروليت.-العناية بصحة الجلديستخدم الصوديوم في الكريمات والمنتجات المضادة لعلامات الشيخوخة والتقدم في العمر، حيث يساعد على الحفاظ على نضارة وشباب الجلد.-ضبط ضغط الدميعمل الصوديوم على ضبط انقباضات القلب، ويلعب دورًا مهمًا في التحكم بضغط الدم بالجسم، إلا أن زيادة كمية الصوديوم بشكل مفرط تسبب مضاعفات صحية خطيرة.مصادر غنية بالصوديوم-التفاح.-الملح وبيكربونات الصوديوم.-صفار البيض.-الموز.-الخضروات الورقية.-السمك المدخن.-الكرنب.