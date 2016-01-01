للطلاب والمعلمين .. تعرف على تفاصيل المشروع الوطني للقراءة وشارك لتربح مليون جنيه



المشروع الوطني للقراءة المشروع الوطني للقراءة

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسبوع الجاري سيتم الإعلان عن إطلاق المشروع الوطني للقراءة والذي تقدر الجائزة الأولى فيه بـ مليون جنيه.



وقال وزير التربية والتعليم ، إنه وفقا لضوابط المشروع الوطني للقراءة ، فلا بد وأن يقرأ الطالب المشارك ما لا يقل عن 30 كتابا، لافتًا إلى أن بعض الجوائز تصل إلى 50 و100 ألف.



وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن المشاركة في المشروع الوطني للقراءة ، متاحة لكل من طلاب المدارس والجامعات والمعلمون، وسيكون بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.

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وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل المشروع القومي للقراءة :يعد المشروع الوطنـي للقـراءة هـو مشروع ثقافـي تنافسـي مسـتدام يهـدف إلـى توجيـه أطفـال مصـر وشـبابها لمواصـلة القـراءة الوظيفيـة الإبداعيـة الناقـدة التـي تمكنهـم، من تحصيل المعرفـة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولًا لمجتـمع يتـعلم و يفـكر و يـبتكر، وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر 2030 ، ويتوافـق مع أجندة وزارات الـتربيـة والتـعليـم والتـعليـم العـالـي والثـقافـة ورؤيـة الأزهـر الشـريف وسالتـه.وبالنسبة لـ التنافس المعرفي في هذا المشروع ، فهو خاص بالتنافس بين جميع طلبة جمهورية مصرالعربية من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي ، وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزينويتم المشاركة من خلال المدرسة أو المعهد فقط ، حيث لابد من قراءة 30 كتابا باللغة العربية، وتلخيصها في مُدَوَّنَتيْ الإنجاز ، ويكون التلخيص للصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي في الموقع الإلكتروني ، على أن تكون القراءة طوال العام ، ويتم الاحتفال بالفائزين في أبريل من العام التاليأما عن الفئات المسموح لها بالمشاركة فهي كالتالي : الصفان الأول والثاني الابتدائيان ، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي ، والصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي ، والصفوف من الأول الثانوي حتى الثالث الثانويوبالنسبة لمعايير الكتاب المقروء : 30 كتابا باللغة العربية ، لا تقل عدد صفحات الكتاب عن لا تقل عن 15 – 85 حسب الصف الدراسيوبالنسبة للمحتوى فيمكن القراءة في أي من مجالات المعرفة ، على ألا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 2- 5 مجالات حسب الصف الدراسي.وبالنسبة لمراحل التصفيات فتتمثل في 4 مراحل كالتالي : الأولى تتم على مستوى المدرسة/المعهد حيث ترشح المدرسة/المعهد طالبا واحدا من كل فئة ، أما المرحلة الثانية فتتم على مستوى الإدارة التعليمية/الأزهرية ويتم فيها ترشيح طالب واحد من كل فئة ، أما المرحلة الثالثة فتتم على مستوى المديرية/المنطقة الأزهرية ويتم فيها ترشيح خمسة طلاب من كل فئة لكل مديرية وطالب واحد من كل فئة لكل منطقة أزهرية ، وبالنسبة للمرحلة الرابعة فتتم على مستوى الجمهورية: ويتم ترشيح الخمسة الأوائل من كل فئة ، حتى يتم الوصول إلى المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية وفيها يتم اختيار الأولعلى كل فئة، والأول على مستوى الجمهورية.أما عن تفاصيل المنافسة بالنسبة للمعلمين ، فيتم التنافس بين جميع معلمي الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي وفقآليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزينوتتمثل آليات التطبيق فيما يلي : يملأ المعلم بنفسه استمارة التسجيل الإلكترونية ، ويجب قراءة 30 كتابا باللغة العربية،وتلخصيها في الموقع الإلكتروني ، على أن تكون القراءة طوال العام ، وتنطلق المنافسة رسميًا في سبتمبر من كل عام، ويتم الاحتفال بالفائزين في أبريل من العام التاليوبالنسبة لمعايير الكتاب المقروء ، فلابد من قراءة 30 كتابا باللغة العربية ، ومسموح بالقراءة في جميع مجالات المعرفة الملائمة لمستوى المعلمين ، ولكن يجب أن يغطي ما لا يقل عن خمسة مجالات عرفية أساسية وتكون كالآتي: خمسة كتب على الأقل في الجانب المهني ، وخمسة وعشرين كتابا آخر في مجالات الثقافة العامة والمعارفوبالنسبة لمراحل التصفيات فتتمثل في : المرحلة الأولى على مستوى المدرسة/المعهد ويتم فيها ترشيح معلم واحد من كل مدرسة/معهد ، والمرحلة الثانية على مستوى الإدارة التعليمية/أزهرية ويتم فيها ترشيح معلم واحد من كل إدارة تعليمية/الأزهرية ، أما المرحلة الثالثة فتتم على مستوى المديرية/المنطقة الزهرية وفيها يتم ترشيح العشرة الأوائل على مستوى كل مديرية/منطقة أزهرية ، يتم ثم اختيار الثلاثة الأوائل من كل مديرية ،والأول فقط من كل منطقة ازهرية للمشاركة في التصفيات النهائية ، أما المرحلة الرابعة فتتم على مستوى الجمهورية ويتم فيها ترشيح العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية ، ثم يرتبون من الأول إلى العاشرويحصل الفائز الاول على مستوى الجمهورية على جائزة مليون جنيه و يحصل على لقب المعلم المثقفوتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمشروع في : تنميـة الوعـي بأهميـة القـراءة لدى المجتمـع المصـري؛ لتحقيـق المشـهد الثقافـي المنشـود. ، و تمكـين الأجيال من مفاتيـح الابتكار عـبر الـقراءة الإبداعية النـاقدة المنتجـة للمعرفـة ، و تعـزيز الـحس الوطني والشـعور بالانتمـاء عبـر دعـم القيم الوطنيـة والإنسانيـة ، وإثراء البيـئة الثقافـية فـي المدارس /المعاهد والجامـعات بما يدعم الحوار البنـاء والتسـامح وقبول الآخر ، وتشجيـع المشـاركات المجتمعية الداعمة للـقراءة ، والعنايـة بكتـب الناشئـة عبر إثراء المكتـبات ورفـع جـودة المحتـوى والإخراج ، وتقديـم مشـروع ثقافـي نموذجـي مستـدام قائـم علـى أسـس علميـة لتشجيـع مشـروعات مماثـلة.ويمكن لمن يهمه الامر تسجيل الدخول في المشروع الوطني للقراءة من خلال الضغط هناhttps://readingapp.nationalreadingprogramme.com/login-type