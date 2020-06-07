

كاديلاك تكشف رسمياً عن اسكاليد 2021 الجديدة كلياً كاديلاك تكشف رسمياً عن اسكاليد 2021 الجديدة كلياً

كشفت كاديلاك رسمياً عن أبرز وأهم سياراتها على الإطلاق، اسكاليد 2021 الجديدة كلياً بمستوى مذهل من الفخامة.



بعد إطلاقها قبل 20 عاماً تحولت اسكاليد لأحد أهم السيارات في عالم المشاهير الأمريكيين، سياسيين كانوا أو فنانين أو حتى رياضين ولذلك تعتبر اسكاليد أهم سيارات الشركة الأمريكية. المنافسة كانت على أشدها في الأعوام الماضية بدخول كل من بي ام دبليو X7 مرسيدس GLS للسوق الأمريكي وكان لابد لكاديلاك أن تطلق اسكاليد 2021 بتقنيات مميزة وتصميم جميل وتجربة رائعة بشكل عام. بالرغم من ارتباط اسكاليد بالتصميم الخارجي الشرس والرجولي نوعاً ما، إلا أن الجيل الجديد كان مختلفاً تماماً حيث فضلت كاديلاك توفير خطوط ناعمة لمقدمة السيارة بالشبك الكبير والمصابيح العمودية، وكذلك في خلفية السيارة التي حصلت هي الأخرى على خطوط تصميم ناعمة أنيقة ومخارج عادم مدمجة.





بفضل هيكل السيارة وقاعدة العجلات الجديدة فإن مساحة اسكاليد 2021 الداخلية تحسنت بشكل كبير بزيادة بلغت 40% للصف الثالث من المقاعد وزيادة في مساحة التخزين الخلفية بلغت 86% وهنا الحديث عن الفئة ذات القاعدة القصيرة، ويمكن زيادة هذه الأرقام بشكل أكبر في اسكاليد ESV ذات القاعدة القصيرة.

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الداخلية بدورها كان لها نصيب الأسد من التطوير والتحديثات، البداية مع التقنيات العديدة التي تتوفر في اسكاليد 2021 مثل نظام Super Cruise للقيادة الذاتية، نظام الملاحة الواقعي الذي يعرض فيديو للطريق، كاميرا خلفية في المرآة الوسطية عند الرجوع، والعديد من الميزات الأخرى. أبرز عناصر الداخلية هي شاشة OLED الأولى من نوعها في عالم السيارات والتي تأتي بمقاس 38 انش وتنقسم إلى 3 شاشات، الأولى بمقاس 14.2 انش للعدادات والثانية بمقاس 16.9 انش للنظام الترفيهي وأخيراً شاشة بمقاس 7.2 انش لعرض معلومات القيادة والسيارة بشكل عام، ترتبط هذه الشاشات الجميلة بنظام صوتي من شركة AKG مكوّن من 19 سماعة يمكن ترقيته إلى نظام مكوّن من 36 سماعة.من حيث الأداء، تحمل اسكاليد 2021 محرك V8 كبير بسعة 6.2 لتر ينتج قوة تبلغ 420 حصان و 460 رطل-قدم من عزم الدوران ويأتي بعدة أنظمة لتوفير الوقود منها نظام إطفاء السلندرات عند عدم الحاجة لها. المفاجأة الأكبر كانت توفير محرك ديزل V6 ثنائي التيربو لأول مرة في اسكاليد بسعة 3.0 لتر ينتج قوة تبلغ 277 حصان وعزم يصل إلى 460 رطل-قدم. يرتبط المحركان بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات. تؤكد كاديلاك أن اسكاليد 2021 ستوفر راحة وتجربة قيادة لا مثيل لها بفضل نظام التعليق المتطور الخلفي Air Ride Adaptive المنفصل ونظام Magnetic Ride Control.