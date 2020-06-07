كشفت كاديلاك رسمياً عن أبرز وأهم سياراتها على الإطلاق، اسكاليد 2021 الجديدة كلياً بمستوى مذهل من الفخامة.
بعد إطلاقها قبل 20 عاماً تحولت اسكاليد لأحد أهم السيارات في عالم المشاهير الأمريكيين، سياسيين كانوا أو فنانين أو حتى رياضين ولذلك تعتبر اسكاليد أهم سيارات الشركة الأمريكية. المنافسة كانت على أشدها في الأعوام الماضية بدخول كل من بي ام دبليو X7 مرسيدس GLS للسوق الأمريكي وكان لابد لكاديلاك أن تطلق اسكاليد 2021 بتقنيات مميزة وتصميم جميل وتجربة رائعة بشكل عام. بالرغم من ارتباط اسكاليد بالتصميم الخارجي الشرس والرجولي نوعاً ما، إلا أن الجيل الجديد كان مختلفاً تماماً حيث فضلت كاديلاك توفير خطوط ناعمة لمقدمة السيارة بالشبك الكبير والمصابيح العمودية، وكذلك في خلفية السيارة التي حصلت هي الأخرى على خطوط تصميم ناعمة أنيقة ومخارج عادم مدمجة.
بفضل هيكل السيارة وقاعدة العجلات الجديدة فإن مساحة اسكاليد 2021 الداخلية تحسنت بشكل كبير بزيادة بلغت 40% للصف الثالث من المقاعد وزيادة في مساحة التخزين الخلفية بلغت 86% وهنا الحديث عن الفئة ذات القاعدة القصيرة، ويمكن زيادة هذه الأرقام بشكل أكبر في اسكاليد ESV ذات القاعدة القصيرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على كاديلاك تكشف رسمياً عن اسكاليد 2021 الجديدة كلياً
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق