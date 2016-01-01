هل حنث اليمين أكثر من مرة له عدة كفارات .. علي جمعة يجيب



علي جمعة مفتي الجمهورية السابق علي جمعة مفتي الجمهورية السابق



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن كفارة من حنث في يمينه هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.



واستشهد «علي جمعة» خلال احدى الدروس الدينية بمسجد فاضل، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ» المائدة/89.



وقدر المفتي السابق، قيمة إطعام الـ10 المساكين بنحو 200 جنيه، لكل مسكين 20 جنيهًا.

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جدير بالذكر أن العلماء ذكروا أن كفارة حنث اليمين -قبل غلاء الأسعار- بنحو 100 جنيه لكل مسكين 10 جنيهات، ولمن يرغب في شراء كسوة للمساكين، فالرجل قميص وإزار، وللمرأة جلباب وخمار.كفارة حنث اليمين لمن نسي عددهاقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذي يحنث فى اليمين الحقيقى أى ليس يمين لغو، فعليه كفارة يمين.وأضاف أمين الفتوى فى لقائه على خدمة البث المباشر بدار الإفتاء على "فيس بوك" ردا على سؤال "ما هي كفارة من نسى عدد المرات التي حنثت فيها اليمين، وما حكم نسيان الدين من الدائن والمدين؟ أن الذي يتكرر من الحنث في اليمين الحقيقي فعليه البناء على الغالب فى ظنه، ومن ثم عليه إخراج القدر الكافى من الكفارات على عدد المرات التي غلبت على ظنه في الحنث.وأشار إلى أن نسيان الدين من أحد الطرفين فلا حرج فيه طالما حدث النسيان، أما من نسى مقدار الدين فعليه التفاهم على الإبراء أو التصالح أو دفع ما يغلب على الظن أنه دين.حكم من لا يستطيع إخراج الكفارةقال الدكتور على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.وأضاف فخر، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه فى فتوى مسجلة له، مضمونها( حلفت على زوجتي على عدم فعل شيء ما و أريد العدول عن هذا اليمين فما هي كفارته؟ )، لو حلفت على زوجتك أنها لا تكلم فلانة ثم وجدت بعد ذلك أنك كنت مخطأ فى هذا اليمين أو أنك تسرعت فى هذا اليمين واردت ان تسمح لها بأن تتحدث مع هذه السيدة التى كنت قد منعتها قبل ذلك فلا مانع فى هذه الحالة ان تكلمها ثم بعد ذلك تكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 فقراء من أوسط ما تأكل.وإستشهد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم(( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك الذي هو خير)).كفارة من عاهد الله على فعل شيء ثم رجع فيهورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: "عاهدت الله ألا أعود إلى ذنب ما فإن عدت أُخرج مالًا، ثم عدت ولا أستطيع الوفاء فماذا أفعل؟".وأجاب "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، قائلًا: "يجب عليكِ أن تستغفري الله سبحانه وتعالى، فلو كنتِ نذرتي لله أنكِ لن تفعلي هذا مرة أخرى وفعلتيه فعليكِ أن تفي نذرك بأن تخرجي كفارة 150 جنيها، ولو لم تستطيعي أن تخرجي كفارة عليكِ أن تصومي 3 أيام ولا تنذري مرة أخرى طالما أنكِ لم تستطيعي أن تلتزمي بالنذر".وأشار إلى أن الواجب على المسلم الالتزام بما عاهد الله تعالى عليه من الطاعة وترك المعصية، وإلا فلو نقض العهد فيستحب إخراج كفارة يمين مراعاة لخلاف من أوجبها، والخروج من الخلاف مستحب، وللمسلم أن يأخذ بالقول الآخر، ولا يلزمه الكفارة رغم ترتب الإثم على مخالفتك العهد.التصرف الشرعي لمن لا يستطيع إخراج كفارة اليمين طعامًاقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن هناك خطأ يقع فيه البعض بخصوص كفارة اليمين، وهو أنه يكفر عن عدة أيمانات بمرة واحدة وهنا نقول إنه في حالة ما إذا كان اليمين في زمن ومكان وعلى شيء مختلف عن اليمين الآخر فيجب ان يكفر عن كل يمين على حدة.وأضاف عاشور، خلال فتوى مسجلة له، قائلا: كفارة اليمين اولا إطعام 10 مساكين ويجوز إعطاء هذه الكفارة لشخص واحد لمدة 10 أيام كأن تتولى إطعامه على مدار 10 أيام بأن توفر له وجبة غذائية واحدة عن اليوم الواحد ، فإذا لم تستطع ِفعليا أن تطعم فصيام 3 أيام.وأشار الى أن يجوز لمن كان عليه كفارة يمين ولا يستطيع إطعام عشرة مساكين أن يخرجها مالا بل ذلك أفضل من الإطعام.وتابع: مقدار الوجبة التي يمكن للإنسان تناولها تتراوح من 12 الى 15 جنيها فيجوز إخراجها مالا لعشرة مساكين او اعطائها كلها لمسكين واحد أي بإجمالي 120 او 150 جنيها.هل يجوز دفع القيمة مالا بدلا من الإطعام في كفارة اليمين؟قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال حنث الإنسان بيمينه، فيكون عليه كفارة يمين، منوهة بأن إطعام عشرة مساكين هي إحدى الكفارات الثلاث.وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «في كفارة اليمين هل يجوز دفع المال نقدا للمساكين أم الإطعام ؟»، أنه أجاز فقهاء الحنفية وغيرهم دفع القيمة بدلا عن الإطعام في كفارة اليمين وغيرها، خلافا لجمهور الفقهاء الذين لم يجيزوا ذلك.وأضافت أن الأولى في هذا الأمر أن ينظر إلى ما فيه مصلحة الفقير ، وهذا يختلف من فقير لآخر ، فبعض الفقراء الأصلح لهم الطعام ، خاصة إذا عرف عنهم إنفاق المال في غير موضعه أو الإسراف فيه ، كما أن بعض الفقراء ربما يحتاجون إلى المال لشراء الدواء أو غير ذلك مما هو أشد حاجة من الطعام ، فينبغي النظر في هذا الأمر واعتباره .