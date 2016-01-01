5 نصائح.. انسفي كيلو جرام يوميا في ثلاثة أيام



رجيم رجيم



نصح الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية العلاجية بنظام رجيم لمدة ثلاثة أيام لإنقاص كيلو يوميا من الوزن، من خلال اتباع 5 نصائح وتجنب تناول المسكنات والابتعاد التام عن ممنوعات الريجيم.



الريجيم يتمثل فيما يلي :



اليوم الاول والثانى والثالث

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▪️الافطار- 3 ملاعق كورن فليكس +كوب لبن خالى الدسم▪️بعد الإفطار بساعتين- ثمرة فاكهه▪️الغداء- 3ملاعق مكرونه +علبه تونه مصفاه من الزيت +سلطه▪️العشاء- ثمرتين فاكهه▪️اليوم الرابع والخامس والسادس▪️ الإفطار- ربع رغيف +3ملاعق جبنه لايت +خيارتين▪️بعد الفطار بساعتين- ثمرة فاكهه▪️الغداء- خضار مسلوق +ربع فرخه▪️بعد الغداء بساعتين- ثمرة فاكهه▪️العشاء- 2 زبادى بمعلقه قرفهثم التكرار في باقي الأيامللحصول على أفضل نتيجة و ضمان نجاح الرجيم السريع يجب الانتباه لما يلى:- التمسك بكميات البروتينات المذكورة-عدم الاستغناء ابدا عن الخضروات- شرب 2 لتر ماء يوميا- الاهتمام بالمشي يوميا نص ساعه- الالتزام بمواعيد ثابته للاكل