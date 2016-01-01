5 نصائح.. انسفي كيلو جرام يوميا في ثلاثة أيام

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رجيم


نصح الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية العلاجية بنظام رجيم لمدة ثلاثة أيام لإنقاص كيلو يوميا من الوزن، من خلال اتباع 5 نصائح وتجنب تناول المسكنات والابتعاد التام عن ممنوعات الريجيم.

الريجيم يتمثل فيما يلي :

اليوم الاول والثانى والثالث

▪️الافطار
- 3 ملاعق كورن فليكس +كوب لبن خالى الدسم

▪️بعد الإفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه

▪️الغداء
- 3ملاعق مكرونه +علبه تونه مصفاه من الزيت +سلطه

▪️العشاء
- ثمرتين فاكهه
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس

▪️ الإفطار
- ربع رغيف +3ملاعق جبنه لايت +خيارتين

▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه

▪️الغداء
- خضار مسلوق +ربع فرخه

▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهه

▪️العشاء
- 2 زبادى بمعلقه قرفه

ثم التكرار في باقي الأيام

للحصول على أفضل نتيجة و ضمان نجاح الرجيم السريع يجب الانتباه لما يلى:

- التمسك بكميات البروتينات المذكورة
-عدم الاستغناء ابدا عن الخضروات
- شرب 2 لتر ماء يوميا
- الاهتمام بالمشي يوميا نص ساعه
- الالتزام بمواعيد ثابته للاكل

المصدر: elbalad

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