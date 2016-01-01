ماذا يفعل كوب زبادي واحد بجسمك ؟

يعتبر الزبادي من أكثر الأكلات التي يغفل الكثير فوائدها، ويظنون أنها مقتصرة فقط على أصحاب الدايت، إلا أن الزبادي له العديد من المزايا الصحية التي تجعلك تتناوله يوميا سواء كنت من أصحاب الوزن الزائد أو ممن يحاولون اتباع نظام غذائي صحي " لايف استايل ".
بحسب موقع healthline اليك أبرز فوائد تناول الزبادي بشكل يومي :
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