

ماذا يفعل كوب زبادي واحد بجسمك ؟ ماذا يفعل كوب زبادي واحد بجسمك ؟



يعتبر الزبادي من أكثر الأكلات التي يغفل الكثير فوائدها، ويظنون أنها مقتصرة فقط على أصحاب الدايت، إلا أن الزبادي له العديد من المزايا الصحية التي تجعلك تتناوله يوميا سواء كنت من أصحاب الوزن الزائد أو ممن يحاولون اتباع نظام غذائي صحي " لايف استايل ".



بحسب موقع healthline اليك أبرز فوائد تناول الزبادي بشكل يومي :



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١- يعمل على خسارة الوزن بشكل فعال لذا هو وجبة أساسية في أي نظام دايت٢- يحسن عملية الهضم لذا يفضل تناوله في الإفطار و العشاء٣- يحسن الزبادي صحة البشرة و الشعر لما يحتويه من بروتين وكالسيوم و حديد٤- يقوي عضلاتك وعظامك و اسنانك٥- يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب و السكر .٦- يقلل خطورة الاصابة بالسرطان٧- يقوي جهازك المناعي٨- غني بالكالسيوم ولذلك يحميك من هشاشة العظام٩-مفيد للبشرة و يرطب الجلد الجاف١٠ - يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات و المعادن .