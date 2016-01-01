تحدثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن لقطة تمزيقها لخطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونجرس.
وقالت بيلوسي إنها لم تكن تخطط لذلك قبل أن تقرأه، لكنها بعد أن قرأته رأته "رهيبا"، موضحة أنها أرادت بتمزيق الخطاب أن تلفت الانتباه إلى الأجزاء المرفوضة به.
ودافعت عن نفسها قائلة: "لم تكن لدي أي نية مسبقة للقيام بذلك.. بعد قراءة ما يقرب من ثلث الخطاب، رأيت أن الأمر فظيع، وأدركت أن كل صفحة تقريبًا بها شيء غير مقبول".
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التعليقات على بيلوسي تكشف سر تمزيق خطاب ترامب
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