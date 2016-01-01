بيلوسي تكشف سر تمزيق خطاب ترامب

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بيلوسي تكشف سر تمزيق خطاب ترامب

تحدثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن لقطة تمزيقها لخطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونجرس.

وقالت بيلوسي إنها لم تكن تخطط لذلك قبل أن تقرأه، لكنها بعد أن قرأته رأته "رهيبا"، موضحة أنها أرادت بتمزيق الخطاب أن تلفت الانتباه إلى الأجزاء المرفوضة به.

ودافعت عن نفسها قائلة: "لم تكن لدي أي نية مسبقة للقيام بذلك.. بعد قراءة ما يقرب من ثلث الخطاب، رأيت أن الأمر فظيع، وأدركت أن كل صفحة تقريبًا بها شيء غير مقبول".

وأوضحت أنها شعرت بخيبة أمل بسبب تغييب الخطاب لأي من التشريعات التي أقرها مجلس النواب.

وتابعت: "إذا كنت ترغب في الحصول على متابعة الصحافة، يجب أن تلفت الانتباه، لذلك فكرت وقلت دعنا نلفت الانتباه إلى حقيقة أن ما قاله اليوم لم يكن صحيحًا".

ونشبت عاصفة من الهجوم على بيلوسي من قبل الجمهوريين بسبب تلك الواقعة، واعتبروها أنها مهينة لذكرى الجنود المذكورين في الخطاب، كما أنها تمثل إهانة لرئيس الولايات المتحدة، وأن هذا الفعل يخرق القوانين، مثلما ذكر ترامب.

وأظهرت لقطات فيديو تمزيق بيلوسي لخطاب ترامب بعدما تجاهل مصافحتها.

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية

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