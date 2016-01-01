طارق سليمان: رحلت عن الأهلي بسبب فايلر



طارق سليمان طارق سليمان



أكد طارق سليمان، مدرب حراس النادي الأهلي سابقًا، أن رحيله عن الأهلي جاء بسبب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر حاليًا.



وأوضح طارق سليمان خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فايلر جاء بجهازه المعاون، وإدارة النادي لم تطلب رحيلي ولكن رحلت بسبب رغبة فايلر الذي جاء مع جهازه المعاون".



وتابع: "العمل في الأهلي صعب.. وتلقيت عروضا سعودية لكنها لم تكتمل، وأنتظر عروض مناسبة للعودة إلى العمل، وأعمل في الأهلي منذ 2012.. وحصدت بطولات كثيرة".

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وأتم: "لم أرحل عن الأهلي بسبب قلة خبرتي".