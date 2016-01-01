قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لعضلات الظهر .
وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تقوية العضلات.
أكد «أبو هاشم»، خلال برنامج على قناة «صدى البلد» اليوم الأحد ، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.
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التعليقات على تمارين صباح البلد لعضلات الظهر.. فيديو
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