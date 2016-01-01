

تمارين صباح البلد لعضلات الظهر.. فيديو تمارين صباح البلد لعضلات الظهر.. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لعضلات الظهر .



وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تقوية العضلات.



أكد «أبو هاشم»، خلال برنامج على قناة «صدى البلد» اليوم الأحد ، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

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وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل واحد وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.وقال خبير اللياقة البدنية إن الدهون المجمعة فى الظهر موجودة لدى السيدات بشكل أكبر من الرجال وكل هذه الدهون لها حلول مع الالتزام بالتمارين لأنها تساعد على حرقها وتحسين شكل الظهر بشكل أسرع.وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.