الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب

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صورة الخبر: الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب
الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب

أكد الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والقسطرة، أنه لفترة طويلة من الزمن اعتمد الأطباء علي تحليل الكوليستيرول بالدم لتحديد الخطورة ومدى فرص الإصابة بأمراض الشرايين.

وأوضح حسام فوزي لـ صدى البلد، أن الابحاث حديثًا أظهرت والتوصيات العالمية من منظمة الصحة العالمية والجمعية الاوروبية والامريكية لامراض القلب وتصلب الشرايين ان المسئول عن تصلب الشرايين ليس الكوليستيرول لكن الدهون منخفضة الكثافة LDL (low density lipoprotein) وهي العامل الاهم ويجب ان تكون موجودة في كل تحليل اكثر من الكوليستيرول والدهون الثلاثية.

وأجاب الدكتور حسام فوزي عن مجموعة من الأسئلة حول الدهون الثلاثية منها :

ما هي النسبة الطبيعية للدهون المنخفضة الكثافة؟
لا توجد نسبة طبيعية يمكن تطبيقها لكل الناس.

كيف أحسب النسبة الطبيعية لي؟
اذا كنت تحت الاربعين سنة ولا تعاني من ضغط او سكر او سمنة ولا يوجد تاريخ عائلي او وراثي في العائلة للاصابة بالشريان التاجي او السكتة الدماغية يجب ان يقل عن ١٠٠ مجم.

اذا كنت مريض ضغط أو سكر أو زيادة في الوزن أو تاريخ وراثي يجب أن يقل عن ٧٠ مجم.

اذا كنت تعاني من قصور بالشرايين التاجية او تم تركيب دعامات بالقلب او قلب مفتوح فيجب ان تقل نسبة الدهون منخفضة
الكثافة عن ٥٠ مجم.

ماذا لو انخفضت دهون LDL الي ١٠ مثلا او الي صفر هل يوجد ضرر؟

لا يوجد ضرر من انخفاض الدهون المنخفضة الكثافة حتي إلى الصفر لأن هذه الدهون غير مفيدة ولكنها تضر وكلما نقصت كلما استفاد المريض.

المصدر: صدى البلد

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