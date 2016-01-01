أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الشبورة المائية الكثيفة وشدة الرياح هي الظاهرتان الأكثر تأثيرا فى طقس اليوم خاصة مع اقترابنا مع الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومداخل ومخارج القاهرة.
وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى اليوم، الأحد، عن تقلبات جوية فى درجات الحرارة بدءا من اليوم وحتى الأربعاء القادم ونشاط مكثف للرياح.
ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لاحتمالية كبيرة لسقوط أمطار غزيرة مع تقدم ساعات النهار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، القاهرة، والصعيد خلال الثلاث الأيام القادمة.
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التعليقات على موجة أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة..
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