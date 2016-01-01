موجة أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة..

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صورة الخبر: موجة أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة..
موجة أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة..

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الشبورة المائية الكثيفة وشدة الرياح هي الظاهرتان الأكثر تأثيرا فى طقس اليوم خاصة مع اقترابنا مع الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومداخل ومخارج القاهرة.

وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى اليوم، الأحد، عن تقلبات جوية فى درجات الحرارة بدءا من اليوم وحتى الأربعاء القادم ونشاط مكثف للرياح.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لاحتمالية كبيرة لسقوط أمطار غزيرة مع تقدم ساعات النهار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، القاهرة، والصعيد خلال الثلاث الأيام القادمة.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم وخلال الأسابيع القادمة خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل وفارق يصل لأكثر من 10 درجات مئوية بين درجتى العظمى والصغرى.

وأشار محمود شاهين، إلى ميول درجات الحرارة للبرودة الشديدة خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية لذا يتجنب تخفيف الملابس، كما أن هناك نشاط فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط والتى قد لا تكون مهيأة لعمليات الصيد والملاحة.

ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

المصدر: صدى البلد

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