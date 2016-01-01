خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن

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فطور صحي

تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم حيث تمد الجسم بالطاقة والنشاط الذي يحتاجه لاستكمال اليوم، كما تقلل من شهية الإنسان ورغبته في تناول المزيد من الطعام خلال اليوم وبالتالي يساعده على خسارة الوزن.

نصح موقع healthline الطبي بأفكار مختلفة للإفطار الصحي وذلك لخسارة الوزن لمن يرغب في ذلك، ومن اسهل الوجبات الصحية للإفطار :
شريحة توست أسمر مع بيض مسلوق
كوب ماء
علبة زبادي بالشوفان مع قطع فواكه
فنجان قهوة بعد الإفطار

هذه الوجبة الصحية للإفطار غنية بالبروتين وتمنحك الطاقة اللازمة للجسم ، ونسبة السكر بها قليلة كما تمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة .

المصدر: موقع Healthline الطبي

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