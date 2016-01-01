سهلة ورخيصة.. سر عمل الفراخ المقرمشة

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سر عمل الدجاج المقرمش


الدجاج المقرمش من أكثر الوجبات التي يفضلها الكبار والصغار ويتهافتون على شرائها من المطاعم، لكن يمكنك تعلم طريقة عمل الدجاج المقرمش في المنزل بتكلفة رخيصة وبمكونات من مطبخك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات الدجاج المقرمش:
قطع دجاج مسلوقة
كوب دقيق
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
ملعقة ثوم بودرة
ملعقة بصل بودرة
٢ ملعقة كركم
ملعقة شطة
ملح
فلفل اسود
زيت القلي

طريقة عمل الدجاج المقرمش :
اسلقي قطع الدجاج واتركيها حتى تبرد
في وعاء اخلي الدقيق والنشا والبيكنج باودر والثوم باودر والبصل باودر والكركم.

اخلطي الشطة والملح والفلفل في كوب ماء دافىء، ضعي الدجاج في الخليط ثم في خليط الدقيق ثم اقليها في الزيت .

المصدر: elbalad

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