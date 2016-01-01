أكد الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والقسطرة، أنه لفترة طويلة من الزمن اعتمد الأطباء علي تحليل الكوليستيرول بالدم لتحديد الخطورة ومدى فرص الإصابة بأمراض الشرايين.
وأوضح حسام فوزي لـ صدى البلد، أن الابحاث حديثًا أظهرت والتوصيات العالمية من منظمة الصحة العالمية والجمعية الاوروبية والامريكية لامراض القلب وتصلب الشرايين ان المسئول عن تصلب الشرايين ليس الكوليستيرول لكن الدهون منخفضة الكثافة LDL (low density lipoprotein) وهي العامل الاهم ويجب ان تكون موجودة في كل تحليل اكثر من الكوليستيرول والدهون الثلاثية.
وأجاب الدكتور حسام فوزي عن مجموعة من الأسئلة حول الدهون الثلاثية منها :
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التعليقات على الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب
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