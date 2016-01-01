بعد حذاء بوش.. امرأة تضرب نتنياهو بـ تفاحة في مؤتمر حزبي

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صورة الخبر: نتنياهو
نتنياهو


ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أحالت امرأة للتحقيق بعدما حاولت رمي "تفاحة" على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر انتخابي في حزب الليكود.

وأضافت الصحيفة أن التفاحة لم تصب نتنياهو، وأن الشرطة احتجزت المرأة، 25 عاما، على ذمة التحقيق، مشيرة إلى أن المرأة التي لقت التفاحة لم تكن تقصد على الأرجح، بنيامين نتنياهو.

وأوضحت أنها كانت تقصد غالبا رئيس بلدية مستوطنة نتانيا، ميريام فيريرج، التي كانت تقف إلى جانب نتنياهو خلال المؤتمر.

المصدر: صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية

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