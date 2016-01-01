ضحى فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك بفرحة تتويج الأبيض بالسوبر الأفريقي، عقب انتهاء مباراة الترجي، أمس الجمعة، من أجل مواساة لاعبي فريقه الأسبق.
وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، للمرة الرابعة في تاريخه أمس الجمعة، بعد الفوز على الترجي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
وذكرت صحيفة " فوت 24" التونسية، أن ساسي ضحى بفرحة تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، عقب نهاية المباراة، من أجل مواساة لاعبي الترجي.
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التعليقات على فرجاني ساسي يضحى بفرحة التتويج من أجل عشقه القديم.. فيديو
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