

دراسة.. الملح يساهم في تقليل الوزن دراسة.. الملح يساهم في تقليل الوزن



من الشائع أن متبعي الأنظمة الغذائية والراغبين في التخلص من الوزن الزائد يسعون إلى تقليل كمية الملح في الطعام، إلا أد دراسة جديدة دحضت الرأي القائل إن الملح يساهم في تخفيض الوزن.



الطعام المالح يحفز الشعور بالعطش، ما يؤدي إلى تناول كمية كبيرة من السوائل، وتقليديا ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم التقليل من استهلاك الملح، ولكن ظهرت في الفترة الأخيرة معلومات تفيد بأن تناول الصوديوم بكميات كبيرة، ليس مضرا، بل مفيد لأنه يساعد على تخفيض الوزن، وفقًا لما نشرته روسيا اليوم نقلًا عن نوفوستي.



واستنادا إلى هذه المعلومات، قرر علماء الطب برئاسة ستيفن يوراشيك في بوسطن بالولايات المتحدة، التأكد من هذه المعلومات عمليا، من أجل وضع توصيات غذائية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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وبناء على ذلك، درس العلماء تأثير مستوى استهلاك الصوديوم في مستوى ضغط الدم، استنادا إلى نتائج الدراسة التي انتهت عام 2001، التي بموجبها حصل كل من كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم على توصية بنظام غذائي محدد.اقرأ أيضًا: يسبب ارتفاع الضغط الخبيث.. أضرار لا تتوقعها للإفراط في تناول الملحوقد شملت الدراسة تحليل بيانات 400 مشارك، حصل بعضهم على نظام غذائي أمريكي، أما البقية فقد حصلوا على نظام غذائي فيه نسبة الصوديوم منخفضة ومتوسطة وعالية.واتضح للعلماء من نتائج التحليل، أن تخفيض نسبة الصوديوم في طعام البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يقلل من الشعور بالعطش وكمية البول اليومية مؤشر تناول السوائل وضغط الدم، ولكنه لا يؤثر في حاجتهم للطاقة الأيضية للحفاظ على وزن ثابت، أي أنه لا يساهم في حرق الدهون وفقدان الوزن.وهذه النتائج تؤكد من جديد التصورات التقليدية التي تفيد بأن تقليل استهلاك الصوديوم له أهمية كبيرة في علاج ارتفاع ضغط الدم، وتدحض فائدته في تخفيض الوزن.ويقول ستيفن يوراشيك، "نتائج دراستنا تقدم مساهمة مهمة في النقاش العلمي وتؤكد على أهمية خفض الصوديوم في الغذاء كوسيلة لخفض ضغط الدم".