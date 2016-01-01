خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تؤثر سلبًا على المخ والمعدة



الوجبات السريعة الوجبات السريعة





كشفت خبيرة التغذية الأسترالية الشهيرة سوزي باريل، عما يجري في جسم الإنسان عند تناول الأكلات السريعة باستمرار.



وأشارت الخبيرة إلى أن الحديث يدور حول تناول البرجر والبطاطس المقلية والدجاج المقلي والبيتزا، لأنها أسوأ اختيار لمن يريد تناول طعام صحي، والتخلص من الوزن الزائد، وفقا لما نشره روسيا اليوم نقلا عن نوفوستي.

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وتقول باريل، إن الوجبات السريعة تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية والكربوهيدرات المصنعة والسكر والملح، وتحتوي المأكولات السريعة الأكثر شيوعا التي نشتريها، تقريبا على السعرات الحرارية وكمية الأملاح والسكر والدهون المشبعة اللازمة للجسم خلال يومين.وتحذر خبيرة التغذية من عواقب تناول الأطعمة الدهنية بانتظام، والاستمرار عليها خلال فترة طويلة تكون سيئة، تبدأ بزيادة الوزن وتنتهي بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن السكري إلى بعض أنواع السرطان.وأكدت على أنه في الحقيقة قبل كل شيء يزداد الضغط على المعدة والدماغ بسبب كثرة الدهون والسعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكريات، وهذه المواد لها تأثير سيء في الجسم. والمثير للاهتمام بعد تناول وجبة من الأكلات السريعة، يشعر الشخص بالجوع أسرع من المعتاد، ما يجعله يرغب بتناول كمية أكبر من هذه الأكلات الغنية بالدهون والسكر.ووفقا للخبيرة، هناك مشكلة أخرى، وهي ارتفاع نسبة الأملاح في هذه الأكلات، هذا الارتفاع يسبب تغير مستوى ضغط الدم ومرونة الأوعية الدموية، وهذا يمكن ملاحظته خلال بضعة ساعات بعد تناول كمية متوسطة الحجم من هذه الأكلات السريعة أو عدد من قطع الهمبرجر.وعلاوة على هذا، يسبب الملح احتباس السوائل في الجسم، الذي يحاول التخلص من كمية الأملاح. كما أن القلب يضطر للمساهمة في عملية هضم هذه الأطعمة غير الصحية، ما يجعل الإنسان يشعر بالخمول والتعب.