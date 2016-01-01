ينتج كل من الرجال والنساء هرمون الجنس "الذكورة" بكميات مختلفة، واكتشف العلماء، أنه قد يلعب دورًا في خطر الإصابة بالأمراض، حيث أظهرت دراسة حديثة، أن مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة لدى النساء، تزيد من خطر إصابتهن بالسكري من النوع الثاني، ولكنها تقلل من فرص التعرض له بين الرجال.
وتعد الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج، الأكبر حتى الآن بشأن التنظيم الجيني لمستويات هرمون الجنس، وفقًا لموقع "روسيا اليوم" نقلًا عن "ديلي ميل".
وشملت الدراسة أكثر من 425 ألف مشارك من المملكة المتحدة، وحللت أكثر من 2500 تنوع وراثي مرتبط بمستويات هرمون التستوستيرون وبروتين مرتبط به.
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التعليقات على دراسة تحذر: ارتفاع هرمون الذكورة يهدد النساء بالقاتل الصامت
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