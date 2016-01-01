دراسة تحذر: ارتفاع هرمون الذكورة يهدد النساء بالقاتل الصامت



دراسة تحذر: ارتفاع هرمون الذكورة دراسة تحذر: ارتفاع هرمون الذكورة

ينتج كل من الرجال والنساء هرمون الجنس "الذكورة" بكميات مختلفة، واكتشف العلماء، أنه قد يلعب دورًا في خطر الإصابة بالأمراض، حيث أظهرت دراسة حديثة، أن مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة لدى النساء، تزيد من خطر إصابتهن بالسكري من النوع الثاني، ولكنها تقلل من فرص التعرض له بين الرجال.



وتعد الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج، الأكبر حتى الآن بشأن التنظيم الجيني لمستويات هرمون الجنس، وفقًا لموقع "روسيا اليوم" نقلًا عن "ديلي ميل".



وشملت الدراسة أكثر من 425 ألف مشارك من المملكة المتحدة، وحللت أكثر من 2500 تنوع وراثي مرتبط بمستويات هرمون التستوستيرون وبروتين مرتبط به.

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وكشفت النتائج أن النساء ذوات التستوستيرون العالي وراثيًا، لديهن مخاطر متزايدة للإصابة بالسكري النوع 2 (القاتل الصامت)، بنسبة 37% والإصاببة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات بنسبة 51%.ومستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة عند الرجال، جعلتهم أقل عرضة للإصابة بالسكري، بنسبة 15%، وفي المقابل ارتفعت لديهم فرص التعرض لسرطان البروستاتا.ويُعد وجود الكثير من الهرمون الذكوري الطبيعي، مشكلة نادرة بين الرجال، حيث رُبط بأمراض الكبد والنوبات القلبية وانخفاض عدد الحيوانات المنوية.وحث العلماء على إجراء المزيد من الأبحاث، حول آثار مكملات التستوستيرون، بناءً على نتائجهم.وقال المعد المشارك في الدراسة، الدكتور جون بيري، إن النتيجة "مهمة"، لأن التستوستيرون العالي عادة ما يُنظر إليه على أنه نتيجة لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS، وليس سببًا.