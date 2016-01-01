طبيب يحذر من لعبة "تيك توك": تهدد بالشلل الرباعي والوفاة المفاجئة

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صورة الخبر: تيك توك
تيك توك

تيك توك أو اللعبة القاتلة مثلما أطلق عليها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لعبة يتبعها طلاب المدارس تعتمد على استدراج طالبان لزميل ثالث لهما بحجة اللعب معهما، ويقوموا بالقفز جميعًا معًا الى الاعلى، و أثناء قفزه الشخص الأوسط يقومان بعرقلته، وبالتالي يتعرض الشخص لفقدان توازنه والسقوط على الأرض بشكل مفاجئ.

ويتسبب السقوط المفاجيء على الأرض في مخاطر صحية متعددة قد تصل إلى الشلل الرباعي، وربما الوفاة المفاجئة .

المصدر: مصراوي

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