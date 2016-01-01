يعد الكذب من أكثر الأمور التي قد تضر العلاقة وتهدم الثقة بين أي أثنين، لكن لسوء الحظ على الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الرجال يلجأون للكذب في معظم المواقف، تعرفي على علامات تدل أن شريك حياتك يكذب حسب ما ورد في موقع "bright side".
النظر إلى جهة اليسار
حيث تم أثبات أنه عندما يقوم شخص بـ الكذب ينظر إلى الأعلى وإلى جهة اليسار في معظم الوقت خلال حديثه لأنها الناحية الخاصة بالتخيل و التأليف عامة
- الإفراط في الحركة
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التعليقات على لن تصدقي.. علامات تدل على كذب الرجل
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