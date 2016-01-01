بتكلفة أقل.. طريقة عمل اللانشون بدون لحم بالمنزل

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طريقة عمل اللانشون بدون لحم


ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل اللانشون بدون اللحمة فى المنزل لأنه من أكثر الوجبات المثالية حيث يجمع بين التكلفة المُنخفضة والقيمة الغذائية العالية والمذاق الشهي.

نقدّم إليكم طريقة عمل لانشون بيتي سادة بدون لحمة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سفرة.

مقادير لانشون سادة بدون لحمة:
5 مكعب جبنة كريمة
4 مكعب مرقة لحمة
6 بيضات
لون طعام أحمر
كوب زيت
حبهان مطحون
كوب دقيق
بودرة بصل
ثوم بودرة
بابريكا

طريقة عمل لانشون سادة بدون لحمة:
* يضرب فى الخلاط الجبنة والبيض والدقيق والمرقة والزيت.
* يضاف ثوم و بصل بودرة و بابريكا و حبهان واللون.
* يوضع الخليط فى كيس حرارى فى شكل اسطواني.
* يغلى فى الماء على النار لمدة ساعة وربع حتى تمام النضج و يترك ليبرد ثم يقطع ويقدم.

المصدر: قناة سي بي سفرة

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