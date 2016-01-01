يعانى العديد من الأمهات مع أطفالها بسبب عدم قدرتهم على التركيز لفترة طويلة، وخاصة فى فترة الدراسة فهى تحتاج إلى جهد كبير لتحقيق النجاح الذى يريدة.
ووفقًا لموقع "parents" إليكم أبرز العادات الصحية التى تساعد طفلك على التركيز وهى...
الطعام الصحي:
يعد الاهتمام بطعام الطفل من أكثر الأشياء التى يجب اتباعها بشكل صحى، حتى تبقى طاقة الطفل مستقرة ولا يشعر بالكسل أثناء اليوم الدراسي. وخاصة وجبة الفطور بشكل أساسي وأن تحتوي على عناصر غذائية متنوعة، فالطفل يجلس في المدرسة لفترة ليست بالقليلة ويعتمد في مجهوده على هذه الوجبة.
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التعليقات على عشان مستقبلهم.. 5 عادات احرصي على اتباعها لزيادة التركيز عند أطفالك
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