هنتعشى إيه النهاردة؟.. كوردن بلو مقرمش مع سلطة الثومية بالبطاطس اللذيذة



كوردن بلو كوردن بلو



تحتار العديد من الأمهات في اختيار وجبة العشاء، والتي تكن عند الكثير منهن الوجبة الأساسية التى يعتمدن عليها طوال اليوم، ولذلك يجب أن تكون وجبة غذائية كاملة.



ونقدم لكم طريقة عمل الكوردن بلو المقرمش مع سلطة الثومية بالبطاطس:



المقادير لعمل الكوردن بلو:-

4 صدور دجاج مخلية

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل

1 ملعقة صغيرة بابريكا

زيت للقلي

خلة أسنان

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مقادير التغطية:-1 كوب كبير بقسماط1 كوب كبير دقيق أبيض2 حبة بيض1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي* ملح1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي* فلفل أسودمقادير الحشو:4 شرائح جبن رومي مدخن4 شرائح لانشونخطوات التحضير:تحضير صدور الدجاج :-- نحضر صدور الدجاج ،ونضع كل قطعة بين ورقتي زبدة ، ونقوم بالطرق على كل قطعة بمطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة ولكن بدون تمزيقهاتحضير التتبيلة :-- نحضر وعاء نضع فيه الملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم والبصل والبابريكا ونخلطهم معًا بشكل جيد.- نضع صدور الدجاج في التتبيلة ونقلبها حتى تتغطى من كل الجوانب ، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يتشرب صدور الدجاج التتبيلة.- نفرد قطعة من صدور الدجاج وعليها شريحة من الرومي المدخن ،ثم شريحة من اللانشون ، نلف الشرائح على شكل رول ،ثم نحكم اغلاقها - - بوضع خلة أسنان في الطرفين ولزيادة الإحكام من الممكن وضع خلة أسنان آخرى في المنتصف ، ونكرر الخطوة حتى ننتهي من كل الكمية التي لدينا.- نحضر ثلاث أطباق ،نضع في أول طبق البيض مع الملح والفلفل الاسود ونخفق حتى يتجانس الخليط ، والطبق الآخر الدقيق ،والطبق الأخير نضع البقسماط.- نغمس قطع الكوردن بلو في الدقيق حتى تتغطى تمامًا من جميع الجوانب ،ثم نغمسها بنفس الطريقة في خليط البيض ، وآخيرا نغمسها في البقسماط.- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ، ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.- نضع قطع الكوردن بلو في الزيت ، ونقلبها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.- نرفع قطع الكوردن بلو من الزيت على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.- الآن نستطيع تقديم الكوردن بلو.