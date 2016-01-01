في إطار خطة جامعة حلوان لتطوير وتحديث منشآتها تفقد اليوم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك بفرعيها BIS وFMI عقب عملية التطوير والصيانة الشاملة التي شهدتها جميع منشآت الكلية بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات الطلاب ومتطلباتهم.
وخلال جولته داخل الكلية أعرب رئيس جامعة حلوان عن سعادته لما تم من أعمال تطوير وتحديث شهدتها الكلية لرفع كفاءة المباني والمنشآت والقاعات بجهود كبيرة امتدت يوميًا على مدار ٢٤ ساعة خلال ٤٠ يومًا من بدء الأعمال للانتهاء من المرحلة الأولى لعملية التطوير، وقال إن التطوير جارى للانتهاء من المرحلة الثانية مع انتهاء شهر مارس، مشيرًا إلى أن التطوير في الجامعات الحكومية أمر مطلوب في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تشهد عملية تطوير وتحديث للمنشآت بصورة واسعة بهدف تحقيق الجودة في عملية التعليم مشيرًا إلي أن عملية التطوير المرحلي بكلية التجارة تمت لتكون جاهزة لبدء الدراسة بها اعتبارًا من اليوم حيث تم التركيز في عملية التطوير علي توفير الأجهزة التكنولوجية الحديثة وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية بما يسهم في تحسين أداء اعضاء هيئة التدريس ومساعدة وتحفيز الطلاب على التعلم والاتصال والمشاركة الإيجابية.
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التعليقات على رئيس جامعة حلوان يفتتح المرحلة الأولى من تطوير منشآت كلية التجارة بالزمالك
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