شاهد.. تدريب علمي لطلاب كلية الصيدلة جامعة مصر لمواجهة فيروس كورونا

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نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوما علميا تحت عنوان «التعليم المستمر والتطوير الصيدلي»، وذلك في اطار سعي الكلية لتدريب طلابها وتأهيل خريجيها لسوق العمل وصقلهم بالمهارات اللازمة.



يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازاي رئيس الجامعة، والدكتور محمد محسن اسماعيل عميد الكلية.



وقال عميد الكلية إن الهدف من تنظيم وحدة الخريجين للحدث، هو أن يكون يوما شاملا في اطار التعليم المستمر والتنمية المهنية والمهارية التي يتم دعم الطلاب والخريجين بها.

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وأشار إلى أن هذا يعد أحد أهداف وحدة متابعة الخريجين بالكلية، حيث يسعى اليوم لخدمة طلاب الكلية وخريجيها، وتعريفهم بالمستجدات الحديثة التي تشغل المجتمع الصيدلي والطبي؛ لمواكبة التحديات المعاصرة.وأوضح أن اليوم العلمي تم تنظيمه اليوم السبت 15 فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة بقاعة مركز المعرفة داخل الجامعة، حيث يتضمن اليوم محور دور الصيدلى في مجال الأورام والذي يعد أكثر المجالات الجاذبة لتخصص الصيدلة.وحاضر خلال فعاليات المؤتمر الدكتور وائل توكل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في واحدة من أهم العدوي الفيروسية وهو فيروس كورونا، كما تحدثت الدكتورة هبة أنيس بالمعهد القومي للأورام-جامعة القاهره عن دور صيدلي الأورام.وتضمن اليوم العملي، أيضا حديث الدكتور خالد أبو العلا، مدير الجودة فى شركه «صن فارما»، عن تخصص رقابة الجودة، في الصيدلة الصناعية والدوائية، كما حاضر محمود عادل، مدير التسويق بشركة « premium academy, premium services co»، وتناول خلال محاضرته مهارات «التسويق والبيع».واختتم اليوم العلمي لكلية الصيدلة جامعة مصر، بمحاضرة عن مهارات القياده، قدمها الدكتور هشام علام، مدير المنتجات الاقليمي بشركة جمجوم فارم.